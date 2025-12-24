Қалдықтарды қайта өңдеудің заманауи жүйесін қалыптастыруды жеделдету керек - Президент
АСТАНА. KAZINFORM - Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Астананы дамыту жөніндегі кеңесте сөйлеген сөзінде қалдықтарды қайта өңдеудің заманауи жүйесін қалыптастыруды жеделдету керектігіненазар аударды.
-Астана, Алматы және Шымкент қалаларында осы тектес жобаларды іске қосу пысықталып жатыр. Соның аясында тәулігіне мың жарым тоннаға дейін қалдық өңдеу, электр энергиясын өндіру қарастырылған. Ел бойынша қалдықтарды жоюды көздейтін 40-тан астам жоба жоспарланған. Олардың бәрі белгіленген мерзімде әрі сапалы жүзеге асырылуға тиіс, - деді Мемлекет башсысы.
Сонжай-ақ ол сонымен қатар қалдықтарды сұрыптау және қоқыс полигондарын дамыту мәселесіне мән беру маңызды екенін атап өтті.
-Бұл істі кейінге қалдырудың экологиялық салдары ауыр болатынын әрі оның тұрғындар тұрмысына теріс әсер ететінін халықаралық тәжірибе көрсетіп отыр. Сондықтан Үкімет осы бағытта қажетті шаралар қабылдағаны дұрыс,-деді Қасым-Жомарт Тоқаев.
Осыған дейін Президенті Астананың басқа аймақтарға үлгі болуға тиіс екенін айтқан болатын.