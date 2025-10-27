Калифорния губернаторы АҚШ президенттігіне кандидат болуға ниетті
АСТАНА. KAZINFORM — Калифорния губернаторы Гэвин Ньюсом NBC News хабарлағандай, президенттікке кандидатурасын ұсыну жоспарын жоққа шығарса, «жалған болар еді». Ол бұл туралы «CBS News Sunday Morning» бағдарламасында берген сұхбатында айтты, деп жазды Кazinform агенттігінің меншікті тілшісі.
— Иә, егер жоқ деп айтсам, мен жалған айтқан болар едім. Мен бұлай істей алмаймын, — деді Ньюсом.
Гэвин Ньюсом – қазіргі президент Дональд Трамптың басты сыншыларының бірі. Ол ұлттық гвардияны орналастыру, иммиграциялық рейдтер сияқты әкімшіліктің әрекеттерін сынап келді. Сондай-ақ, ол сайлау округтерін қайта бөлу мәселесінде республикалық партиямен келіспейтінін айтты.
Ньюсом 2018 жылы алғаш рет Калифорния губернаторы болып сайланған. Ол 2026 жылы қайта сайлана алмайды, себебі қызмет мерзіміне шектеу қойылған.
Бұған дейін демократтардан АҚШ президенттігіне тағы бір ықтимал кандидат ретінде Камала Харрис қарастырылып отырғаны хабарланған еді.
Еске сала кетейік, Камала Харрис АҚШ президенттігіне қайта үміткер болуға ниетті екенін жазған болатынбыз.