    03:51, 04 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Калифорнияда ұшақ апатқа ұшырады

    АСТАНА. KAZINFORM — АҚШ әуе күштерінің F-16 жойғыш ұшағы Калифорния штатының Сан-Бернардино округінде апатқа ұшырады, деп хабарлайды Report.

    Калифорнияда F-16 жойғыш ұшағы апатқа ұшырады
    Фото: Report

    Оқыс оқиға округке жақын Трон әуежайының жанында болды. Ұшқыш жарақат алған.

    Әзірге апаттың нақты себебі анықталған жоқ.

    Айта кетейік, бұған дейін АҚШ-тың әскери қызметкерлері тікұшақ апатынан қаза тапқаны туралы жазған едік

    Сондай-ақ Түркия Грузиядағы ұшақ апатынан кейін C-130 рейсін тоқтатқаны туралы жаздық.

    Динара Маханова
    Динара Маханова
    Автор
