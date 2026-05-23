Калифорниядағы аэроғарыш зауытынан улы бу шықты: 40 мың адам эвакуацияланды
АСТАНА. KAZINFORM — Оңтүстік Калифорнияның шамамен 40 мың тұрғынына аэроғарыш техникасы өндірісі нысанындағы резервуардан ұшпа өнеркәсіптік химиялық заттың кемуіне байланысты эвакуациялау туралы бұйрық берілді, деп хабарлайды Синьхуа
Жергілікті биліктің хабарлауынша, оқиға ірі жарылыс немесе улы заттардың кемуне қатысты алаңдаушылық тудырды.
Билік мәліметінше, улы заттардың кемуі бейсенбі күні түстен кейін Ориндж округіне қарасты Гарден-Гроув қаласындағы кәсіпорында орын алды. Акрил пластмасс өндіруде қолданылатын тез тұтанатын химиялық зат — метилметакрилат сақтауға арналған резервуардан қауіпті бу шыға бастады.
Ресми өкілдердің хабарлауынша, GKN Aerospace компаниясы пайдаланатын нысанда сақтау үшін үш резервуар бар, олардың біреуінде салқындату жүйесі істен шыққан. Апаттық бригадалар бастапқыда жағдайды түнде тұрақтандыра алатынын шамалаған. Алайда жұма күні жағдай нашарлап, билік эвакуация аймағын кеңейтуге шешім қабылдады. Бірнеше қалада мектептер жабылып, төтенше жағдайлар кезінде шұғыл әрекет ету шаралары қабылданды.
Төтенше жағдайлар қызметі жарылыс қаупі немесе зақымдалған қоймадан кему қаупі туралы ескерткеннен кейін Гарден-Гроув пен оның айналасындағы елді мекендердің тұрғындарына эвакуациялау туралы бұйрық берілді.
