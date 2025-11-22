KZ
    05:58, 22 Қараша 2025

    Камчаткада 6 балдық жер сілкінісі тіркелді

    АСТАНА. KAZINFORM — Камчаткада 6 балдық жер сілкінісі тіркелді. Бұл туралы Ресей ғылым академиясының Бірыңғай геофизикалық қызметінің Камчатка филиалы хабарлады, деп жазды Report.

    зілзала
    Фото: Анадолы

    Жер сілкінісі Петропавл-Камчатскийден оңтүстікке қарай 359 шақырым жерде болды. Жерасты дүмпуі 65,6 шақырым тереңдікте тіркелген.

    Айта кетейік, Ауғанстанда 6,3 магнитудалы жер сілкінісі салдарынан 20 адам қаза тапты. Елде жараланғандар саны 320-дан асқан.

    Сондай-ақ Жапонияда 6,7 балдық жер сілкінісі тіркеліп, Иватэ префектурасының шығыс жағалауында цунами туралы ескерту жариялады.

