17:52, 25 Қазан 2025 | GMT +5
Камчаткада тәулік ішінде 16 жерасты дүмпуі тіркелді
АСТАНА. KAZINFORM – Төтенше жағдайлар министрлігінің аймақтық баспасөз қызметі хабарлауынша, Камчатка өлкесіндегі мамандар соңғы тәулік ішінде магнитудасы 5,4 балға дейін 16 жер сілкінісін тіркеді, деп хабарлайды ТАСС ақпарат агенттігі.
- Тәулік ішінде магнитудасы 3,1-ден 5,4-ке дейінгі 16 афтершок болды. Елді мекендерде бір жер сілкінісі сезілді, - делінген мәлімдемеде.
Бұдан басқа, тәулік ішінде Крашенинников жанартауынан екі күл атқылауы болған. Елді мекендерде күлдің түсуі тіркелген жоқ.
Айта кетейік, 2026 жылы Өзбекстан жер сілкінісін ЖИ арқылы болжауға кіріседі.