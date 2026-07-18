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    Камчаткадағы жанартау 12 шақырым биіктікке күл атқылады

    АСТАНА. KAZINFORM — Камчаткада 18 шілде күні таңертең Шивелуч жанартауы атқылап, күл 12 шақырым биіктікке дейін көтерілді, деп хабарлайды ТАСС.

    Камчаткадағы жанартау 12 шақырым биіктікке күл атқылады
    Фото: freepik.com

    Басылымның мәліметінше, Камчатка өлкесіндегі Шивелуч жанартауы теңіз деңгейінен шамамен 12 мың метр биіктікке күл шығарған. Бұл туралы Ресей ғылым академиясының Геофизика қызметінің Камчаткадағы филиалы «Макс» платформасында хабарлады.

    — 18 шілде күні сағат 07:17 мен 07:32 аралығында (Астана уақытымен 09:17–09:32) спутниктік деректерге сәйкес, Шивелуч жанартауында теңіз деңгейінен шамамен 12 000 метр биіктікке күл атқылауы тіркелді, — делінген хабарламада.

    Шивелуч — Камчаткадағы белсенді жанартаулардың бірі. Ол Ескі Шивелуч жанартауынан, ежелгі кальдерадан және белсенді Жас Шивелуч жанартауынан тұрады. Жанартаудың жасы шамамен 60–70 мың жыл. Ол Усть-Камчатка округіндегі Ключи кентінен шамамен 50 шақырым, ал Петропавл-Камчатский қаласынан 450 шақырым қашықтықта орналасқан.

    Бұған дейін Индонезияда Дуконо жанартауы атқылағаннан кейін 20 турист жоғалып кеткені туралы жаздық.

    Жанартау атқылауы Әлем жаңалықтары Тау
    Динара Маханова
    Динара Маханова
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