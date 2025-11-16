09:45, 16 Қараша 2025 | GMT +5
Камила Аймукашева Ислам ойындарының қола жүлдесін жеңіп алды
АСТАНА. KAZINFORM – Камила Аймукашева таеквондо WT бойынша қола үшін өткен жекпе-жекте жеңіске жетті. Бұл туралы Спорт комитетінің баспасөз қызметі хабарлады.
Павлодарлық таеквондошы Камила Аймукашева VI Ислам ынтымақтастық ойындарында үшінші орын үшін өткен кездесуде Гамбия өкілі Мария Сайнабоудан басым түсті.
Жекпе-жек қорытындысы бойынша ел спортшысы 57 кг салмақ дәрежесінде қола медаль еншіледі.
Айта кетелік муай-тайдан Қазақстан құрамасының өкілі Тұрар Дүйсехан Эр-Риядтағы (Сауд Арабиясы) Ислам ынтымақтастығы ойындарында Қазақстан қоржынына 11-ші алтын медальді салды.