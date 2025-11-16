KZ
    Камила Аймукашева Ислам ойындарының қола жүлдесін жеңіп алды

    АСТАНА. KAZINFORM – Камила Аймукашева таеквондо WT бойынша қола үшін өткен жекпе-жекте жеңіске жетті. Бұл туралы Спорт комитетінің баспасөз қызметі хабарлады. 

    Фото: Спорт комитеті

    Павлодарлық таеквондошы Камила Аймукашева VI Ислам ынтымақтастық ойындарында үшінші орын үшін өткен кездесуде Гамбия өкілі Мария Сайнабоудан басым түсті.

    Жекпе-жек қорытындысы бойынша ел спортшысы 57 кг салмақ дәрежесінде қола медаль еншіледі. 

    Айта кетелік муай-тайдан Қазақстан құрамасының өкілі Тұрар Дүйсехан Эр-Риядтағы (Сауд Арабиясы) Ислам ынтымақтастығы ойындарында Қазақстан қоржынына 11-ші алтын медальді салды

    Назым Бөлесова
    Назым Бөлесова
    Автор
