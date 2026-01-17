Канада АҚШ-қа тәуелділігін азайту үшін Қытаймен сауда келісімдерін жасайды
АСТАНА. KAZINFORM — Канада премьер-министрі Марк Карни Бейжіңге төрт күндік сапары кезінде Қытаймен сауда және ынтымақтастық туралы бірқатар келісімдерге қол қойды, деп хабарлады ANEWZ.
Келісімдерге экономикалық және сауда саласындағы ынтымақтастық, энергетика, мәдениет, азық-түлік қауіпсіздігі, жануарлар мен өсімдіктердің саулығы, қылмыстың алдын алу шаралары салаларындағы өзара түсіністік туралы меморандумдар кіреді. Бейжің канадалық саяхатшыларға елге визасыз кіруге мүмкіндік берсе, Канада 49 000 қытайлық электр көліктерін импорттауға рұқсат береді, сондай-ақ Қытай канадалық рапс тұқымдарына баж салығын шамамен 15%-ға дейін төмендетеді.
Карни бұл келісімдер Оттаваның келесі онжылдықта шетелден экспортты екі есеге арттыру мақсатында сауданы әртараптандыру және АҚШ-қа тәуелділікті азайту жөніндегі күш-жігерінің бір бөлігі екенін айтты. Ол Қытаймен ынтымақтастық тұрақтылыққа, қауіпсіздік пен өркендеуге, сондай-ақ көпжақты жүйені жақсартуға ықпал ететінін атап өтті.
Қытай төрағасы Си Цзиньпин екі елдің министрліктері арасындағы соңғы талқылауларды жоғары бағалап, бұл қарым-қатынасты «бұрылыс нүктесі» деп атады. Ол Қытай екіжақты байланыстарды салауатты және тұрақты деңгейде дамыту үшін «тарих, халық және әлем алдындағы жауапкершілік сезімімен» Канадамен ынтымақтастықты жалғастыратынын мәлімдеді.
АҚШ президенті Дональд Трамп Канаданың Қытаймен сауда келісімдерін жалғастыруының дұрыс екенін айтып, «егер Қытаймен келісім жасау мүмкіндігі болса, біз солай етуіміз керек» деді. Карнидің сапары бұрын АҚШ-тың канадалық тауарларға енгізген баж салығы мен Оттава мен Вашингтон арасындағы сауда шиеленісінің күшеюі тұсында болды.
Канада мен Қытай 1970 жылы дипломатиялық қарым-қатынас орнатты, ал екіжақты сауда 2024 жылдың соңына қарай 67 миллиард долларға жетті. Сапар аясында Қытай премьер-министрі Ли Цянмен кездесу өтті. Бұл 2017 жылы Канада премьер-министрі Джастин Трюдоның Қытайға баруынан кейінгі алғашқы сапары болды.
Айта кетейік, бұған дейін Канада премьер-министрі сегіз жылда алғаш рет Қытайға баратыны туралы жаздық.