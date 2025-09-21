KZ
    Канада, Аустралия және Ұлыбритания Палестинаны мемлекет ретінде мойындады

    АСТАНА. KAZINFORM – Канада, Аустралия және Ұлыбритания Палестина мемлекетін мойындайтынын жариялады. Канада Палестинаны ресми түрде мойындаған G7 елдерінің біріншісі болды, деп хабарлайды Kazinform ВВС-ге сілтеме жасап.

    Фото: BBC

    Бірнеше батыс елдері – Франция, Ұлыбритания, Португалия, Канада, Аустралия, Бельгия – дүйсенбіде ашылатын БҰҰ Бас Ассамблеясының жыл сайынғы сессиясында Палестина мемлекетін мойындайтындарын жазда жариялады. 

    АҚШ президенті Дональд Трамптың әкімшілігі бұл қадамға қарсы, Израиль де оны сынады. 

    – Бүгін палестиналықтар мен израильдіктер үшін бейбітшілік пен екі мемлекетті шешімге деген үмітті қалпына келтіру үшін Біріккен Корольдік Палестина мемлекетін ресми түрде мойындады, - деді Ұлыбритания премьер-министрі Кейр Стармер. 

    Премьер-министр Марк Карни бүгіннен бастап «Канада Палестина мемлекетін мойындайды» деп мәлімдеді. 

    – Канада Палестина мемлекетін мойындайды және Палестина мемлекеті мен Израиль мемлекеті үшін бейбіт болашақты құрудағы серіктестігін ұсынады, - деп жазды X желісіндегі парақшасында. 

    Еске сала кетейік, бұған дейін британиялықтардың 90 пайызы Лондонның Палестинаны мойындау туралы бастамасын қолдамайтынын жазған едік. 

