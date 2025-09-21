Канада, Аустралия және Ұлыбритания Палестинаны мемлекет ретінде мойындады
АСТАНА. KAZINFORM – Канада, Аустралия және Ұлыбритания Палестина мемлекетін мойындайтынын жариялады. Канада Палестинаны ресми түрде мойындаған G7 елдерінің біріншісі болды, деп хабарлайды Kazinform ВВС-ге сілтеме жасап.
Бірнеше батыс елдері – Франция, Ұлыбритания, Португалия, Канада, Аустралия, Бельгия – дүйсенбіде ашылатын БҰҰ Бас Ассамблеясының жыл сайынғы сессиясында Палестина мемлекетін мойындайтындарын жазда жариялады.
АҚШ президенті Дональд Трамптың әкімшілігі бұл қадамға қарсы, Израиль де оны сынады.
– Бүгін палестиналықтар мен израильдіктер үшін бейбітшілік пен екі мемлекетті шешімге деген үмітті қалпына келтіру үшін Біріккен Корольдік Палестина мемлекетін ресми түрде мойындады, - деді Ұлыбритания премьер-министрі Кейр Стармер.
Премьер-министр Марк Карни бүгіннен бастап «Канада Палестина мемлекетін мойындайды» деп мәлімдеді.
– Канада Палестина мемлекетін мойындайды және Палестина мемлекеті мен Израиль мемлекеті үшін бейбіт болашақты құрудағы серіктестігін ұсынады, - деп жазды X желісіндегі парақшасында.
Еске сала кетейік, бұған дейін британиялықтардың 90 пайызы Лондонның Палестинаны мойындау туралы бастамасын қолдамайтынын жазған едік.