Канада Эбола індетінің өршуіне байланысты шекарада карантин енгізді
АСТАНА. KAZINFORM – Канада Эбола індетінің өршуіне байланысты уақытша шекаралық және карантиндік шараларды енгізіп жатыр, соның ішінде бірнеше африкалық елдерден келетіндер үшін кіруге шектеулер мен міндетті оқшаулау шаралары бар, деп хабарлайды ТАСС ақпарат агенттігі.
Басылымның мәліметінше, Канада билігі аурудың таралу қаупі жоғары немесе өте жоғары санатына жіктелген адамдар үшін бірқатар иммиграциялық құжаттарды 90 күнге тоқтата тұру туралы жариялады.
Шектеулер уақытша визалар, электрондық саяхат рұқсаттарына (eTA) және тұрақты резидент визаларына әсер етеді, бұл ретте тіпті бұрын мақұлданған құжаттардың да күші уақытша тоқтатылады.
Сонымен қатар, 30 мамырдан 29 тамызға дейін соңғы үш аптада Конго Демократиялық Республикасы, Уганда және Оңтүстік Суданға барған азаматтар, тұрғындар және шетелдіктер үшін 21 күндік міндетті карантин енгізіледі. Ауру белгілері бар кез келген адам медициналық мекемелерге тексеруден өту үшін жіберіледі.
Билік елде Эбола вирусының таралу қаупі төмен екенін, ал халықаралық эпидемиологиялық жағдай мен 2026 жылғы футболдан әлем чемпионатына дайындықты ескере отырып бұл шаралардың алдын алу мақсатында жүргізіліп жатқанын атап өтті.
Осыған дейін Африкада Эбола вирусы өршіп жатқанын, 10 елге қауіп төніп тұрғанын жаздық.
Сондай-ақ Мексика әлем чемпионаты алдында Эболаға қарсы әрекетті күшейтетіні хабарланды.