Канададағы мектептегі атыс: күдіктінің үйінен анасы мен 11 жастағы туысының мәйіті табылды
АСТАНА. KAZINFORM - Канаданың Тамблер-Ридж қаласындағы мектепте атыс ұйымдастырған күдіктінің анасы мен 11 жастағы туысының денесі оқу орнына жақын орналасқан үйден табылды. Бұл туралы CBC хабарлады.
18 жастағы Джесси Ван Рутселаар алдымен үй ішінде оқ атқан, кейін мектепке барып, сол жерде алты адамды өлтірген. Оқиға соңында ол өзіне қол cалған.
Жалпы саны тоғыз адам қаза тапты, тағы 25 адам жарақат алды. Тамблер-Ридж орта мектебінде алты адам көз жұмды: 39 жастағы мұғалім, 12 жастағы үш қыз және 12 мен 13 жастағы екі ұл. Мерт болғандардың бірі баспалдақтан табылса, қалғандары мектеп кітапханасында болған.
Кейін көрші үйден тағы екі адамның – 39 жастағы анасының және 11 жастағы бауырының (жынысы нақтыланбаған) мәйіті анықталды. Денелер күннің екінші жартысында табылған. Полицияны күдіктінің көршісі шақырған. Оған Джесси Ван Рутселаардың туысы көмек сұрап жүгінген.
Канаданың Корольдік атты полициясы комиссарының орынбасары Дуэйн Макдональдтың мәліметінше, әуелі атыс үйде болған, содан кейін күдікті мектепке бет алған.
Макдональд сондай-ақ Ван Рутселаардың биологиялық тұрғыда ер адам болып туғанын, алайда шамамен алты жыл бұрын гендерлік ауысу үдерісін бастағанын айтты.
Соңғы жылдары полиция күдіктінің үйіне бірнеше рет шақырту бойынша барған. Кейбір жағдайлар психикалық денсаулық мәселелеріне байланысты болған. Ван Рутселаарда қару сақтауға рұқсат болғанымен, оның мерзімі 2024 жылы аяқталған. Төрт жыл бұрын ол дәл осы мектептегі оқуын тастаған.
Сейсенбі күні полицияға атыс туралы хабар түскен. Кезекші жасақ оқиға орнына екі минут ішінде жетіп, атыс дыбысын естіген соң ғимаратқа кірген. Бірнеше минуттан кейін күдікті табылды — ол өзін атып өлтірген.
Оқиға орнынан екі қару табылды: бір ұзын ұңғылы мылтық және бір өзгертілген тапанша. Қай қарудың қолданылғаны әзірге нақтыланбады. Қарулардың ешқайсысы Ван Рутселаардың атына тіркелмеген.
Тамблер-Риджде шамамен 2400 адам тұрады. Орта мектепте 7–12 сыныптарда 160 оқушы білім алады.
Қылмыстың нақты себебі әлі анықталған жоқ. Полиция басқа күдіктілер бар деген нұсқаны қарастырмай отыр.
Осыған дейін Канадада мектепте атыс болып, он адам қаза тапқаны туралы жаздық.