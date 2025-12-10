Қанат Бозымбаев Абай облысындағы әлеуметтік және мәдени нысандардың құрылысын тексерді
АСТАНА. KAZINFORM – Премьер-министрдің орынбасары Қанат Бозымбаев «Абайға құрмет» республикалық акциясын өткізу бойынша кеңес өткізді. Бұл туралы Үкіметтің баспасөз қызметі хабарлады.
Ол Мемлекет басшысының бастамасымен іске қосылды және Абай Құнанбайұлының 180 жылдығына орайластырылды. Акция аясында еліміздің барлық өңірлері мен республикалық маңызы бар қалалар Абай облысына бір-бір әлеуметтік немесе мәдени нысан сыйға тартады.
Кеңесте Семей қаласының Бас жоспарына өзгерістер енгізу, арнайы экономикалық аймақ (АЭА) құру мәселелері талқыланды. АЭА құрамына 1200 гектар алаңды қамтитын жаңа әкімшілік-іскерлік орталық, заманауи тұрғын үй кешендері, 40-тан астам әкімшілік, коммерциялық және әлеуметтік нысан кіретін болады.
Семей қаласында жаңа инженерлік инфрақұрылым, қазандық, жылу, электр, су құбыры және су бұру желілерін салу міндеттері қаралды.
Бүгінде Абай облысының әкімдігі акция аясындағы жобаларды жүзеге асыру бойынша өңірлермен белсенді жұмыс жүргізіп жатыр. «Абайға құрмет» акциясын алғашқылардың бірі болып Маңғыстау облысының тұрғындары қолдап, Достық үйінің құрылысын бастап кетті.
Түркістан облысы – көрме орталығын, Қызылорда облысы – «Анаға тағзым» ғимаратын, Атырау облысы – «Абай әлемі» орталығын салады. Шымкент – Шығармашылық орталығын, Солтүстік Қазақстан облысы – Мемлекеттік рәміздер алаңын, Шығыс Қазақстан облысы – Ертіс өзені жағалауын абаттандырады. Ақтөбе облысы – Жекпе-жек сарайын, Павлодар облысы – Үстел теннисі орталығын тұрғызады. Астана «Келешек» мектебін сыйға тартса, Алматы – медиаорталық, Қарағанды облысы – ботаникалық бақ, Батыс Қазақстан облысы – желілік саябақ, Қостанай облысы – Руханият орталығын салады.
Қанат Бозымбаев қалған өңірлерге жобаларды айқындау және жүзеге асыру жұмыстарын жеделдетуді тапсырды.
– Үйлестірілген жұмыстың нәтижесінде біз барлық жобаны бірыңғай архитектуралық стильде сәтті аяқтап, Абай атына лайықты және өңірдің болашағы үшін маңызды инфрақұрылым құратынымызға сенімдімін, - деп атап өтті Қанат Бозымбаев.
Жүктелген міндеттерді тиімді және уақытылы жүзеге асыру үшін Премьер-министрдің орынбасары Өнеркәсіп және құрылыс, Қаржы, Ұлттық экономика министрліктеріне және өңірлердің әкімдеріне бірқатар тапсырма берді.
Айта кетейік, Қырғызстанның Ош қаласында Абай Құнанбаевқа арналған көше, ескерткіш және музей ашылды.