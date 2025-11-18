Қанат Ислам шаршы алаңға қайта оралады
АСТАНА.KAZINFORM — Екі дүркін Қытай чемпионы, Бейжің Олимпиадасының қола жүлдегері Қанат Ислам (29-1-0,22КО) көп жылғы үзілістен кейін шаршы алаңға қайта оралмақшы.
Қазақстандық кәсіпқой боксшы Ali Akhmedov Promotions промоутерлік компаниясының ұйымдастыруымен өтетін кәсіпқой бокс кешінде кезекті жекпе-жегін өткізбек.
Әзірге Қанаттың қарсыласы кім екені әлі белгісіз.
Айта кетейік, бұған дейін Қанат Ислам 29 жекпе-жек өткізіп, оның 28-інде жеңіске жетіп, біреуінде ғана жеңілген.
Отандасымыз соңғы жекпе-жегін 2022 жылы 7 қазан аргентиналық Хавьер Франциско Масиельге қарсы өткізіп, төрешілер шешімімен жеңіске жеткен болатын.
Ali Akhmedov Promotions Fight Night кәсіпқой бокс кеші 27 желтоқсан күні Алматыдағы «Балуан шолақ» спорт кешенінде өтеді. Басты жекпе-жекте қазақстандық Әли Ахмедов (24-2-0,17КО) ганалық Делали Миледзимен (29-1-1,22КО) қолғап түйістіреді.