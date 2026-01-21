KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    12:52, 21 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Қандай аспаздық өнімдер әлеуметтік маңызы бар тауарлар қатарына кірмейді

    АСТАНА. KAZINFORM — Тартылған еттен басқа аспаздық бұйымдар, аспаздық жартылай фабрикаттар мен дайын аспаздық өнімдер әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларының қатарына жатпайды. 

    Касым-Жомарт Токаев ознакомился с производством полуфабрикатов в Акмолинской области
    Фото: Ақорда

    Бұл туралы Астана бойынша сауда және тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің басшысы Ғалымжан Ильясов мәлімдеді. Оның айтуынша, бұл талаптар ҚР Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 28 сәуірдегі № ҚР ДСМ-36 бұйрығымен бекітілген «Тамақ өнімдерін өндіру жөніндегі объектілерге қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларына сәйкес айқындалған.

    — Аталған құжатқа сәйкес аспаздық бұйым — аспаздық дайындыққа дейін жеткізілген тамақ өнімі немесе өнімдер қосындысы, аспаздық жартылай фабрикат — дайын күйіне жеткізілмей, бір немесе бірнеше рет өңдеуден өткен тамақ өнімдері, ал аспаздық өнім — аспаздық жартылай фабрикаттар мен дайын тағамдардың жиынтығы болып саналады, — деді спикер.

    Сонымен қатар Ғалымжан Ильясов маринадталған қияр мен қызанақ, маринадталған ет және тауық өнімдері, сондай-ақ ҚР СТ 1034-2000 мемлекеттік стандартына сәйкес порцияланған және ұсақ кесекті ет жартылай фабрикаттары әлеуметтік маңызы бар азық-түлікке жатпайтынын атап өтті.

    — Олардың қатарында котлеттер, тефтели, фрикаделька, бифштекс, биточкалар, шницель, ромштекс, гуляш, поджарка, азу, бефстроган, кәуапқа арналған ет, рагу, сорпа жиынтығы, купаттар, лангет, эскалоп және антрекот бар, — деді Ғалымжан Ильясов. 

    Оның айтуынша, әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларына 15 пайыздан жоғары сауда үстемесін белгілеу әкімшілік жауапкершілікке әкеп соғады.

    Бұған дейін Астанада әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларының тізімі уақытша кеңейтілгенін жазғанбыз.

    Тегтер:
    Астана Ет Азық-түлік Аспаз Баға Тұтынушы құқығы Көкөніс Сауда
    Тастан Тоянов
    Тастан Тоянов
    Автор
    Соңғы жаңалықтар