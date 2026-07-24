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    Канье Уэст концерті: «Қайраттың» еурокубоктағы келесі ойыны Түркістанда өтеді

    АЛМАТЫ. KAZINFORM — «Қайрат» футбол клубы еурокубок матчын қабылдайтын алаңы ауысатынын хабарлады.

    «Қайрат» футбол клубы
    Фото: «Қайрат» футбол клубы

    Клуб мәліметінше, 14 тамыз күні Алматы қаласының Орталық стадионында Канье Уэст концерті өтетіндіктен, «Қайраттың» негізгі алаңы еурокубоктың үшінші іріктеу кезеңіндегі ойынды өткізуге қолжетімсіз болады.

    — Қалыптасқан жағдай мен еурокубок күнтізбесінің тығыздығын ескере отырып, клуб УЕФА-ға үшінші іріктеу кезеңіндегі ықтимал өз алаңындағы матчтың өтетін орнын ауыстыру туралы өтініш жолдады. Өтініш қаралғаннан кейін кездесуді Түркістан қаласындағы «Түркістан Арена» стадионында өткізуге келісім берілді, — деп хабарлады клуб.

    Матчтың нақты күні мен басталу уақыты, сондай-ақ билет сатылымының басталуы туралы ақпарат команданың еурокубоктағы алдағы кезеңі анықталғаннан кейін қосымша жарияланады.

    Еске салайық, бұған дейін 14 тамыз күні сағат 21:00–де Алматы орталық стадионында Канье Уэст концерті өтетіні белгілі болды.

    Кейін «Қайрат» бұл мәселе клубпен келісілмегенін хабарлады.

    УЕФА Концерт Футбол «Қайрат» ФК
    Досбол Атажан
    Досбол Атажан
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