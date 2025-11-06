KZ
    Қант диабеті мен ДЦП әлеуметтік аурулар тізімінен алынып тасталды

    АСТАНА. KAZINFORM — Денсаулық сақтау министрлігі әлеуметтік мәні бар аурулар тізбесіне өзгерістер енгізді. 

    Қант диабеті мен ДЦП әлеуметтік аурулар тізімінен алынып тасталды
    Фото: Pixabay.com

    Жаңа тізімге келесі ауру түрлері кірді:

    — Туберкулез;

    — АИТВ (ВИЧ) инфекциясы;

    — Созылмалы вирустық гепатиттер және бауыр циррозы;

    — Қатерлі ісіктер;

    — Психикалық және мінез-құлық бұзылыстары (аурулар);

    — Жедел миокард инфаркті (алғашқы 6 ай ішінде);

    — Сирек (орфандық) аурулар;

    — Жүйке жүйесінің дегенеративті аурулары;

    — Орталық жүйке жүйесінің демиелинизациялық аурулары;

    — Эпилепсия;

    — Цереброваскулярлық аурулар (инсульттер) (1 жыл бойы).

    Бұған дейін әлеуметтік аурулар тізіміне қант диабеті, ревматизм және балалар церебралды сал ауруы (ДЦП) кірген болатын.

    Жаңа бұйрық 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне енеді

    Еске сала кетсек, бұған дейін Денсаулық сақтау министрлігі қант диабеті әлеуметтік мәні бар аурулар қатарында қалады деп түсіндірген еді

