Қант қызылшасы, металл бұйымдар, тыңайтқыштар – Жамбылда қандай ірі зауыттар ашылады
АСТАНА. KAZINFORM – 2029 жылға дейін Жамбыл облысында 4,1 трлн теңгеге 62 инвестициялық жоба іске асырылады және 8,3 мың жұмыс орны құрылады. Бұл туралы Жамбыл облысының әкімі Ербол Қарашөкеев есеп беру брифингінде айтты.
Жыл басынан бері облыс экономикасына 553,6 млрд теңге инвестиция тартылған, оның 82% жеке меншік қаражат. Биыл 161 млрд теңгеге 26 инвестициялық жоба іске асырылады және 1,1мың жұмыс орны құрылады.
— Қазір SHENGTAI BIOTECH қуаты жылына 3 млн тонна жүгеріні тереңдетіп өңдейтін бірегей жобаны бастады. YONGGANG IRON AND STEEL GROUP жылына 3 млн тоннаға дейін прокат металл бұйымдарын өндіретін зауыт ашады. ЕВРОХИМ тыңайтқыш өндіру компаниясы жылына 800 мың тонна күкірт қышқылын өндіретін өндірістің бірінші кезеңін іске қосады, — деді Е. Қарашөкеев Орталық коммуникациялар қызметінде.
Сонымен бірге, «ZHONGKAI KAZAKHSTAN INTERNATIONAL SUGAR INDUSTRY COMPANY» жылына 1 млн тонна қант қызылшасын өңдеп, 130 мың тонна қант, 72 мың тонна қызылша ұны мен 54 мың тонна меласса шығаратын заманауи қант зауытының құрылысын бастаған.
QAZAQ SODA жылына 1 млн тонна кальцилендірілген сода өндірісін қолға алды.
Қордай ауданындағы Гагаринское кен орнында жылына 500 мың тонна құрамында алтыны бар кен өндіретін ШОҚПАР-ГАГАРИН тау-кен байыту комбинатының құрылысы жүріп жатыр.
— ALTYNALMAS REAGENTS жылына 25 мың тонна натрий цианидін өндіре алады. KAZAKHSTAN HYDROGEN PEROXIDE — жылына 30 мың тонна сутек пероксидін өндіреді. TOTAL EREN — энергия сақтау жүйесі бар қуаты 1 гигаватт болатын жел электр станциясын, ал MASDAR — 300 мВт энергия сақтау жүйесі бар жел электр станциясын салады. Осы ірі инвестициялық жобаларды іске асырудың есебінен облыс экономикасына 3,8 трлн теңге инвестиция тартылады, — деді облыс әкімі.
Аталған жобалардың басым бөлігі «Jibek Joly» арнайы экономикалық аумағында және «Тараз» индустриялық аймағында орналасқан.
Жамбыл облысы Қазақстанды стратегиялық маңызы бар химия өнімдерімен 100% қамтамасыз етіп отыр.