Қар, көктайғақ: «ҚазАвтоЖол» Абай облысының жүргізушілеріне үндеу жасады
АСТАНА. KAZINFORM — «ҚазАвтоЖол» Абай облысы жүргізушілеріне ауа райының нашарлауына байланысты жолда мұқият болуды ескертті.
Ұлттық компания 1 қараша күні сағат 20:00-ден 5 қараша күні сағат 20:00-ге дейін аймақта дауылдық ескерту жарияланғанын құлағдар етті.
«4 қарашада түнде облыстың батысында, солтүстігінде, оңтүстігінде жауын-шашын (жаңбыр, қар), көктайғақ, күндіз жауын-шашын (жаңбыр, қар), көктайғақ күтіліп отыр. 5 қарашада қар жауып, жаяу бұрқасын, көктайғақ болады, облыстың батысында, солтүстігінде, шығысында қалың қар жауады. Облыстың солтүстігінде, шығысында тұман түседі. Оңтүстік-шығыстан соғатын жел оңтүстік-батысқа, батысқа ауысады, екпіні 15-20, облыстың оңтүстігінде, шығысында кей уақыттарда 23-28 м/с. Ауа температурасының 5 қарашада түнде және күндіз 5-10 аязға дейін төмендеуі күтіледі», деп хабарлады Ұлттық компания.
Осыған байланысты «ҚазАвтоЖол» тұрғындардан жолда жүру ережелерін қатаң сақтап, ауа-райының қолайсыздығын ескеріп, ұзақ жолға шықпауды сұрады.
Бұған дейін, елімізде қар басу қаупі бар учаскелерде 70 мың ағаш қалқан орнатылғанын жаздық.