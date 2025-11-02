KZ
    08:40, 02 Қараша 2025 | GMT +5

    Қар, көктайғақ: «ҚазАвтоЖол» Абай облысының жүргізушілеріне үндеу жасады

    АСТАНА. KAZINFORM — «ҚазАвтоЖол» Абай облысы жүргізушілеріне ауа райының нашарлауына байланысты жолда мұқият болуды ескертті.

    Фото: видеодан кадр/ҚазАвтоЖол

    Ұлттық компания  1 қараша күні сағат 20:00-ден 5 қараша күні сағат 20:00-ге дейін аймақта дауылдық ескерту жарияланғанын құлағдар етті.

    «4 қарашада түнде облыстың батысында, солтүстігінде, оңтүстігінде жауын-шашын (жаңбыр, қар), көктайғақ, күндіз жауын-шашын (жаңбыр, қар), көктайғақ күтіліп отыр. 5 қарашада қар жауып, жаяу бұрқасын, көктайғақ болады, облыстың батысында, солтүстігінде, шығысында қалың қар жауады. Облыстың солтүстігінде, шығысында тұман түседі. Оңтүстік-шығыстан соғатын жел оңтүстік-батысқа, батысқа ауысады, екпіні 15-20, облыстың оңтүстігінде, шығысында кей уақыттарда 23-28 м/с. Ауа температурасының 5 қарашада түнде және күндіз 5-10 аязға дейін төмендеуі күтіледі», деп хабарлады Ұлттық компания.

    Осыған байланысты «ҚазАвтоЖол» тұрғындардан жолда жүру ережелерін қатаң сақтап, ауа-райының қолайсыздығын ескеріп, ұзақ жолға шықпауды сұрады.

    Бұған дейін, елімізде қар басу қаупі бар учаскелерде 70 мың ағаш қалқан орнатылғанын жаздық.

