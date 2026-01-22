KZ
    22 қаңтарда ауа райы қандай болады

    АСТАНА. KAZINFORM — «Қазгидромет» РМҚ 22 қаңтарға арналған ауа райы болжамын жариялады.

    погода, снег, ауа райы, дождь, потепление, қар, жанбыр
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    Метеорологтардың мәліметінше, еліміздің басым бөлігінде атмосфералық фронтальды бөліктердің жүруіне байланысты қар жауады, оңтүстік өңірде жаңбыр мен қар түрінде жауын-шашын болады деп болжанады. Батыста, солтүстікте және оңтүстікте қарлы боран болады.

    — 22–23 қаңтарда қатты қар жауып, жел күшейіп, көктайғақ құбылыстары күтіледі. Оңтүстік өңірлерде ауа температурасы айтарлықтай өзгеріссіз сақталады, — делінген хабарламада.

