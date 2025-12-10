Қар және көктайғақ: Алматыда бір түнде 58 жол-көлік оқиғасы болды
АЛМАТЫ. KAZINFORM — Алматы полициясы ауа райына байланысты жол-көлік оқиғаларының саны артқанын хабарлады.
Полиция департаментінің мәліметінше, 9 желтоқсан сағат 20:00–ден бүгін сағат 06:00–ге дейін Алматыда 58 жол-көлік оқиғасы тіркелді. Оның салдарынан 9 адам жарақат алған, қайтыс болғандар жоқ.
— Алматы полициясы күшейтілген режимде қызмет атқарып, жол қауіпсіздігін қамтамасыз етуге басымдық беріп отыр. Патрульдік полиция экипаждары барлық шақыртуларға жедел шығып, жол-көлік оқиғаларын рәсімдеуде және көшелерді қардан тазарту мен жолдарға арнайы өңдеу жұмыстарын жүргізіп жатқан коммуналдық қызметтерге көмек көрсетіп жатыр, — деп хабарлады департаменттен.
Еске салайық, бұған дейін Алматы қаласының төтенше жағдайлар департаменті көлік жүргізушілері мен жаяу жүргіншілерді көктайғақ кезінде мұқият болуға шақырды.