Қарағанды – Астана тасжолында полицияның күшімен мыңға жуық көлік қауіпсіз жерге шығарылды
ҚАРАҒАНДЫ. KAZINFORM – Қарағанды облысында ауа райының қолайсыздығына байланысты кейбір жол бөліктерінде қозғалыс қиындап, көліктерді өткізіп жіберу үшін арнайы техника мен полицияның көмегі қажет болды.
Теміртау қаласынан Ақмола облысының шекарасына қарай патрульдік полицияның үш экипажы жолға шығып, автокөліктер колоннасын алып өтті. Бұл аймақта ауа райының қолайсыздығы мен енгізілген шектеулер көлік қозғалысына қиындық тудырған.
Колоннаның алдында «ҚазАвтоЖол» АҚ-ның арнайы техникасы жүріп, жолды қардан тазартып отырды. Ал полиция қызметкерлері көліктердің жылдамдығы мен арақашықтығын қатаң бақылап, бейберекет қозғалыс пен қауіпті маневрлердің алдын алды.
Колоннаны патрульдік полиция батальоны командирінің орынбасары Сұңғат Абылқастың экипажы басқарып жүрді. Қозғалыс басталар алдында ол жүргізушілерге жеке өзі нұсқау өткізіп, арақашықтықты қатаң сақтау, колонна ішінде біркелкі әрі үйлесімді қозғалу және полиция қызметкерлерінің талаптарын мүлтіксіз орындау қажеттігіне ерекше тоқталды.
Полиция мәліметінше, колонна қозғалған сәтте Қарағанды — Астана республикалық тасжолының Теміртау маңындағы ақылы жол бекеті аумағында шамамен мыңға жуық көлік жиналған. Қозғалысты сүйемелдеу жолдың осы бөлігіндегі көлік жүктемесін кезең-кезеңімен азайтуға және автокөліктердің облыс аумағынан өтетін кезде жайсыз жағдайлардың болмауын қамтамасыз етуге мүмкіндік берді.
Қазіргі уақытта республикалық маңыздағы тасжолдағы ахуал полиция департаменті мен жол қызметтерінің тұрақты бақылауында. Алдағы қозғалысқа қатысты шешімдер ауа райы жағдайы мен жолдың жағдайына қарай қабылданып жатыр.
Осыған дейін Қарағанды облысында жабық жол учаскелерінен 600-ден астам көлік қауіпсіз жерге шығарылғаны туралы жаздық.