Қарағанды мен Шымкентте отбасылардың әл-ауқаты арнайы жүйе арқылы бағаланады
АСТАНА. KAZINFORM — Қазір 27 мыңнан астам адам скорингтік модель арқылы қосымша қолдау алды, деп хабарлайды Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі.
Қарағанды облысы мен Шымкент қаласында отбасылардың әл-ауқатын анықтауда скорингтік модельді пайдалана отырып, мемлекеттік қолдау шараларын тағайындау бойынша пилоттық жобаны іске асыру жалғасып жатыр. Қазір 4 мемлекеттік қызмет толығымен енгізілді, 27,1 мың өтініш берушіге қосымша қолдау шаралары көрсетілді.
Қазір «Тұрғын үй көмегін тағайындау», «Жеке тұрғын үй қорынан жалға алынған тұрғын үйді жалдау ақысының бір бөлігін субсидиялау» және «Мүгедектігі бар балаларды үйде оқытуға жұмсалған шығындарды өтеу» сияқты үш қызметті тағайындау кезінде пилоттық аймақтарда скорингтік модель қолданылады.
Пилоттық жоба аясында тұрғын үй көмегі түріндегі қолдауға 1 821 адам өтініш білдіріп, барлық өтініш қанағаттандырылды.
Жалдау ақысының бір бөлігін субсидиялауға 2 181 өтініш түсті. Скорингтік модель бойынша оларды қарау нәтижесінде 839 отбасының әл-ауқатының жоғары деңгейі анықталды.
«Мүгедектігі бар балаларды үйде оқытуға жұмсалған шығындарды өтеу» қызметіне өтініштер ағымдағы жылдың 1 қыркүйегінен бастап қабылдана бастады. Барлығы 1 677 өтініш түсіп, ұпай саны бойынша оның 41-і әл-ауқаты бойынша 6-санатқа жататын отбасылардан екені анықталды.
Сонымен қатар Шымкент қаласы мен Қарағанды облысы мектептерінің әлеуметтік педагогтері үшін «Білім беру ұйымдарының студенттері мен тәрбиеленушілеріне қаржылық және материалдық көмек көрсету» қызметіне өтініштерді қабылдау кезінде отбасылардың әл-ауқатының деңгейін тексеру функционалдығы енгізілді.
— Скорингтік модельге қолжетімділікті қамтамасыз ететін платформаны 317 мектеп (Қарағанды облысы — 202, Шымкент қаласы — 115) пайдаланады. Аталған білім беру ұйымдарының әлеуметтік педагогтері 22382 өтінішті қарады, оның ішінде балл жинау нәтижесі бойынша 74-і тұрмысы жоғары отбасылардан (Қарағанды облысы — 16, Шымкент қаласы — 58) болды. Пилоттық жоба аясында жергілікті атқарушы органдар тарапынан әл-ауқатының жоғары деңгейіне (6-деңгей) жатқызылған отбасылар қосымша қолдау шараларына мұқтаж емес екені анықталды, — делінген хабарламада.
Естеріңізге сала кетейік, бұған дейін алты мемлекеттік орган (ҚР ҒЖБМ, ҚР ОМ, ҚР ТСМ, ҚР ӨҚМ, ҚР ЖИЦДМ және ҚР ЕХӘҚМ) отбасының әл-ауқатының деңгейін анықтаудың скорингтік моделін пайдалана отырып, Бірыңғай цифрлық платформа арқылы білім беру, халықты әлеуметтік қорғау, тұрғын үй қатынастары және дене шынықтыру салаларында мемлекеттік қызметтерді көрсету бойынша пилоттық жобаны іске асыру туралы бірлескен бұйрыққа қол қойған болатын.
— Отбасының әл-ауқатын анықтаудың скорингтік моделі 23 әлеуметтік-демографиялық және экономикалық критерийлерге негізделген. Қосымша қолдау шараларына өтініш білдірген барлық отбасы 6 санатқа жіктеледі — аса қажеттіліктен (азық-түлікке қаражаттың болмауы) жоғары әл-ауқатқа дейін (материалдық қиындықтар жоқ). Шешім Отбасының цифрлық картасы арқылы жиналған объективті деректер негізінде автоматты түрде қабылданады. Көмек барлығына бірдей емес, қажеттілігіне қарай көрсетіледі. Материалдық көрсеткіш ретінде: табыс, мүлік, көлік, несиелердің болуы; және материалдық емес (денсаулық, мүгедектік, білім деңгейі), сондай-ақ тәуелділік ауыртпалығы және жасырын табыстың болуы, мысалы, бейресми жұмыс есепке алынады, — деп түсіндірді ведомство.
Мысалы, 2 және одан да көп тұрғын үй, 2 және одан да көп автокөлік бар үй шаруашылықтары тіркелген заңды тұлға (ЖК, ЖШС) бар, ал отбасының бір мүшесінің айлық табысы 4 ең төменгі күнкөріс деңгейінен асады, 6 — санатқа жатқызылған-әл-ауқаты жоғары. Мұндай отбасылар жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын қосымша әлеуметтік қолдау шараларын алушылар қатарынан шығарылатын болады.
Скорингтік модельді енгізу республикалық бюджеттен төленетін әлеуметтік төлемдерге (барлығы 41 түріне) әсер етпейтінін ерекше атап өткен жөн. Базалық және ынтымақты зейнетақылар, жүктілігі және бала күтімі бойынша 1,5 жасқа дейінгі жәрдемақылар, көпбалалы аналарға және марапатталған аналарға берілетін жәрдемақы, мүгедектік бойынша және мүгедектігі бар күтімі бойынша жәрдемақылар, асыраушысынан айырылу бойынша жәрдемақы, арнаулы мемлекеттік және басқа да жәрдемақы түрлері өзгеріссіз төленетін болады.
Бұдан бұрын Еңбекмині әлеуметтік желілер мен мессенджерлерде таралған «Светлый путь» бағдарламасы туралы ақпарат шындыққа сәйкес келмейтінін айтты.