Қарағанды облысынан шыққан тазы Қазақстанның мақтанышына айналды
ҚАРАҒАНДЫ. KAZINFORM – Қарағанды облысы Осакаров ауданындағы 1 жасар Тайған Қазақстан мен ТМД елдеріндегі көрмелерде төрешілердің жоғары бағасын алып жүр. Ол бірнеше елде чемпиондық титулдарды жеңіп, еліміздегі танымал әрі үздік иттердің біріне айналды.
Тайғанның иесі Сергей Долголаптев Осакаров ауданындағы Окольное ауылында тұрады. Ол – Қарағанды орман-аңшылық шаруашылығының аңшысы.
Сергей мен оның әйелі Виктория бұрыннан аңшы иттерді, оның ішінде тазы тұқымын өсіруді қолға алған. Бірақ бір жыл бұрын ол Қырғызстаннан ұлттық қазына саналатын тайған күшігін әкелуді ұйғарды.
Қырғыз тазысы немесе тайған – күшімен, төзімділігімен және адалдығымен танымал ежелгі тұқымдардың бірі. Бұл иттерді Қырғызстаннан тыс жерлерге шығаруға бұрын тыйым салынған. Оның күшіктері тек құрметті қонақтарға ғана берілген.
Күшікке Қазақстан астанасының бұрынғы атауы Нұрсұлтан есімі берілді. Кейін ол түрлі байқауларда үздік атана бастады. Алдымен 2025 жылдың ақпан айында Қарағандыдағы алғашқы шоуында төрешілерді тәнті етті. Тамыз айында «Қазақстанның жас чемпионы» болды. Одан кейін Қорған қаласында «Федерация чемпионы» және «Ресейдің жас чемпионы» атағын жеңіп алды. Қыркүйек айында «Қырғызстан чемпионы», «ТМД жеңімпазы», кейінірек «Өзбекстанның жас чемпионы» және тағы да «ТМД жеңімпазы» атағын иеленді. Астанада өткен көрмеде ол «Үздік тұқым» атағына ие болды.
Бұл жетістіктерінен кейін Қырғызстанның кинологтары оған қызығушылық таныта бастады. Олар Нұрсұлтанның асыл тұқымды қасиеттерін атап өтіп, тұқымды сақтау және қалпына келтіру бағдарламасына енгізуді қарастырып жатыр.
– Біздің итіміз халықаралық әріптестеріміздің назарын өзіне аударады. Өйткені онда тайғанның ерекше қасиеттері бар. Жауапкершіліктің бұдан да артқанын түсінеміз және оған тиісті күтім мен оқытуды қамтамасыз етуге тырысамыз, - дейді ит иесі Сергей Долголаптев.
Осакаров ауданы әкімдігінің хабарлауынша, тайғанның жетістігі тек иелерінің ғана емес, бүкіл Қарағанды облысының абыройын асқақтатты.