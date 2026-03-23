Қарағанды облысында балшық құрсауында қалған 18 адам құтқарылды
АСТАНА. KAZINFORM — 112 пультіне Ақтоғай ауданы Айыртас ауылынан 35 шақырым жерде дала жолында төрт жеңіл автокөлік лайға батып, шыға алмай қалғаны туралы хабар келіп түсті, деп хабарлайды ТЖМ баспасөз қызметі.
Оқиға орнына келген ТЖМ құтқарушыларының жедел әрі кәсіби әрекеттерінің арқасында автокөліктер батпақтан тазартылған жол бөлігіне сүйретіп шығарылды.
— Көліктердің ішінде 18 адам болды. Зардап шеккендер жоқ. Медициналық көмек ешкімге қажет болған жоқ, — делінген хабарламада.
ТЖМ қазақстандықтарға ескерту жасады.
— Алыс жолға шығар алдында ауа райы мен жол жағдайын нақтылап, мүмкіндігінше жолсыз жерлермен жүруден аулақ болыңыздар, — дейді мамандар.
Бұған дейін Павлодар өңіріндегі оқушылар ми батпақтан ауыл ішіндегі мектепке жете алмай жүргенін жаздық.