Қарағанды облысында интернет-алаяқтықтың 335 фактісі тіркелді
ҚАРАҒАНДЫ. KAZINFORM – Қарағанды облысының прокуратурасы интернет арқылы жасалатын алаяқтық оқиғаларының көбейгенін хабарлады.
Қазақстан Бас прокуратурасының мәліметінше, 2026 жылдың бірінші тоқсанында облыс аумағында 541 алаяқтық дерегі тіркелген, оның 335-і интернет-ресурстарды пайдалану арқылы жүзеге асырылған.
Ең жиі кездесетін алаяқтық тәсілдер қатарында онлайн сауда, әлеуметтік желілердегі алаяқтық, сондай-ақ банк операциялары, ұтыстар мен инвестициялар туралы жалған ақпарат тарату бар.
Өңірде осындай қылмыстарға қатысы бар тұлғалар ұсталды. Мысалы, бір азаматша «Krisha.kz» сайтында жалған пәтер жалға беру хабарламаларын жариялап, клиенттерден алдын ала төлем алып, ізін суытқан.
Сот бұл азаматшаны Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексінің 190-бабының 3-бөлігі 4) тармағы бойынша кінәлі деп танып, 3 жыл 6 айға бас бостандығынан айырды.
Прокуратура азаматтарға келесі қауіпсіздік шараларын ұсынады:
- белгісіз адамдарға ақша аудармау;
- сенімсіз сілтемелерге кіруден бас тарту;
- үшінші тұлғалардың өтініші бойынша қосымша бағдарламалар орнатпау;
- күдікті операциялар кезінде банк қызметкерлерімен байланысу;
- алаяқтық белгілері байқалған жағдайда «102» нөміріне хабарласу.
Бұл шаралар интернет алаяқтықтың алдын алуға бағытталған және азаматтардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге көмектеседі.
