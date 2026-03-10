    11:38, 10 Наурыз 2026 | GMT +5

    Қарағанды облысында көші-қон заңнамасын бұзған азаматтар анықталды

    АСТАНА. KAZINFORM – Қарағанды облысында полиция көші-қон заңнамасының талаптарына бақылауды күшейтті. Бұл туралы Ішкі істер министрлігі хабарлады. 

    Қарағанды облысында полиция қызметкерлері көші-қон заңнамасының сақталуын қамтамасыз ету мақсатында құқық бұзушылықтарды анықтау және олардың жолын кесу бағытында тұрақты түрде жұмыс жүргізіп келеді.

    Кейінгі бір апта ішінде өңір аумағында көші-қон заңнамасын бұзудың 200 дерегі тіркелді. Оның 100-і Қазақстан Республикасында болу тәртібін сақтамаған шетел азаматтарына қатысты. Тағы 100 құқық бұзушылық Қазақстан азаматтары тарапынан жасалған. Олардың қатарында көші-қон заңнамасының талаптарын бұзған қабылдаушы тұлғалар мен жұмыс берушілер бар.

    Аталған фактілердің барлығы бойынша әкімшілік ықпал ету шаралары қабылданды.

    Қарағанды облысы полиция департаменті көші-қон қызметінің бастығы Арман Уәлиевтің айтуынша, көші-қон заңнамасының сақталуын бақылау жұмыстары тұрақты негізде жалғасын табады.

    Айта кетейік, бұған дейін Алматыда көші-қон заңын бұзған 35 шетелдік елден шығарылған еді. 

    Соңғы жаңалықтар
    Референдум