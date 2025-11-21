Қарағанды облысында құқық бұзушылықтардың алдын алатын QR-код жобасы іске қосылды
ҚАРАҒАНДЫ. KAZINFORM – Қарағанды облысында қылмыстық құқық бұзушылықтардың алдын алуға бағытталған жаңа QR-код таныстырылды. Жобаның тұсаукесері облыс прокуроры Бауыржан Мырзакеровтың төрағалығымен өтті.
QR-кодта интернет-алаяқтық, есірткі қылмыстары, «дропперлік» схемалар, жол қауіпсіздігі, даулы жағдайлар және интернеттегі этика мәселелеріне арналған қысқаша иллюстрациялар мен брошюралар жинақталған. Материалдарда деректі фильмдерге және облыс прокуратурасының ресми парақшаларына сілтемелер де орналастырылған.
Жоба аясында QR-код адамдар көп шоғырланатын орындарға, қоғамдық көлікке және коммуналдық төлем түбіртектеріне орналастырылмақ.
- Бастаманы алғашқылардың бірі болып қолдауға дайын екенін білдірген қала кәсіпорнының иесі өз нысанында ақпараттық материалдарды орналастыруға келісім берді. Ол облыс прокуроры тарапынан ынталандырылды, - делінген ақпаратта.
Кездесуде қатысушыларға «Заң мен Тәртіп» идеологиясын іске асырудың негізгі бағыттары түсіндіріліп, өңірдегі криминогендік ахуалға қатысты сұрақтарға жауап берілді.
