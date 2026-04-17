    10:24, 17 Сәуір 2026 | GMT +5

    Қарағанды облысында мемлекеттік сатып алу бойынша заң бұзған 12 лауазым иесі жазаланды

    ҚАРАҒАНДЫ. KAZINFORM - Қарағанды ​​облысының прокуратурасы жеткізушілерді мемлекеттік сатып алудың жосықсыз қатысушысы деп тану туралы талап-арыздарды беру кезінде мемлекеттік органдар тарапынан жүйелі бұзушылықтарды анықтады.

    Фото: freepik.com

    Қарағанды облыстық прокуратурасының хабарлауынша, азаматтық істерді қадағалау барысында сотқа тиісті талап-арыз бермеген немесе заңмен белгіленген бір айлық мерзімді бұзған бірнеше мемлекеттік орган анықталды.

    Прокурорлық ден қою шараларының нәтижесінде 12 лауазымды тұлға әкімшілік жауапкершілікке тартылды; барлығы Қазақстан Республикасы ӘҚБтК-нің 207-бабы 10-2-бөлігімен кінәлі деп танылып, оларға 843 375 теңге айыппұл салынды.

    -Бұл жұмыс тұрақты негізде жүргізіледі,-делінген хабарламада.

    Осыған дейін ШҚО-да прокуратура кәсіпорын жұмысшыларына тиесілі 14 млн теңге жалақының төленуіне ұйтқы болғаны туралы жазған едік.

     

    Айдар Оспаналиев
    Айдар Оспаналиев
    Автор
