Қарағанды облысында прокуратура араласқаннан кейін 9 ауыл таза суға қол жеткізді
ҚАРАҒАНДЫ. KAZINFORM – Қарағанды облысында прокуратураның араласуынан кейін Нұра ауданы ауылдарының тұрғындары таза суға қол жеткізді.
Прокуратура тұрғын үй-коммуналдық шаруашылықты дамытудың 2023–2029 жылдарға арналған Тұжырымдамасы аясында талдау жүргізді. Аудан ауылдарын таза ауыз сумен қамтамасыз ету мәселесі ұзақ уақыт бойы шешімін таппай, тұрғындардың құқықтарының бұзылуына соқтырғаны анықталды.
Тұрғындарды сапалы сумен қамтамасыз ету – тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласының басым бағыттарының бірі. Прокурорлық қадағалау қорытындысы бойынша облыстық бюджеттен 200 млн теңге бөлінді.
Бұл қаражатқа ауданның 9 ауылында ұңғымалар бұрғыланып, су тартатын мұнаралар орнатылды. Бүгінгі таңда бес ауылда жұмыстар аяқталып, тұрғындар таза суға қол жеткізді.
Құрылыстың барысы мен бөлінген қаржының игерілуі аудан прокуратурасының бақылауында екені хабарланды.
Ауыз сумен қамтуға қатысты ел бойынша 269 жобаның тек жартысы ғана орындалғанын жазған едік.