Қарағанды облысында прокуратура тексерісінен кейін су тарифі екі есеге арзандады
АСТАНА. KAZINFORM — Қарағанды облысы Шет ауданының прокуратурасы 1200-ден астам тұтынушының құқығын қорғады. Бұл туралы өңірлік прокуратураның баспасөз қызметі мәлім етті.
Шет ауданының прокуратурасы коммуналдық қызметтерді көрсету және тұтынушылардың құқықтарын қорғау саласындағы заңнаманың сақталуына талдау жүргізді.
Тексеру барысында мемлекеттік коммуналдық кәсіпорынның «ШетКоммунСервис» қызметінде бұзушылықтарды анықталды.
— Кәсіпорынның су тұтыну үшін төлем мерзімдерін заңсыз шектегені және азаматтардың жеке деректерінің мемлекет кепілдік берген қорғау талаптарын бұзғаны анықталды, — делінген хабарламада.
Жеке деректердің қорғалмауы азаматтар үшін, соның ішінде алаяқтардың теріс әрекеттері салдарынан, елеулі зардаптарға әкелуі мүмкін.
Прокурорлық қадағалау актісін қарау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою жөнінде шаралар қабылданып, 1237 тұтынушының, оның ішінде 22 жеке кәсіпкердің құқықтары қалпына келтірілді.
205 жеке тұлғаның дербес деректері хабарлама шоттарынан алынып тасталды, бұл олардың құпия ақпаратын қорғау деңгейін арттырды.
Сонымен қатар, аудандық аурухананың сумен жабдықтау тарифі екі еседен астамға төмендетіліп, 705 теңгеден 352 теңгеге дейін қысқартылды.
Қабылданған шаралар заңдылықты қалпына келтіруге және азаматтардың құқықтарын қорғауға ықпал етті.
Бұған дейін Қарағандыда 58 мың тұрғын жылу ақысын жоғары тарифпен төлеп келгені хабарланды.