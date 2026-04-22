АҚШ ауған босқындарын Конго Демократиялық Республикасына көшіруді көздеп отыр
АСТАНА. KAZINFORM — АҚШ Конго Демократиялық Республикасына 2001–2021 жылдары Ауғанстандағы әскери операция кезінде Американың Қарулы күштеріне көмектескен бір мыңнан астам ауған азаматын жіберуді жоспарлап отыр, деп хабарлайды ТАСС.
The New York Times газетінің мәліметінше, қазіргі уақытта шамамен 1100 ауған азаматы АҚШ бақылауындағы Қатар босқындар лагерінде орналасқан. Олардың арасында аудармашылар, бұрынғы ауған арнайы жасақ сарбаздары және америкалық әскери қызметшілердің отбасы мүшелері бар.
Мақалада АҚШ президенті Дональд Трамп бұл мәселе бойынша келіссөздер жүргізіп жатқаны да айтылған.
Қатар бастапқыда тек уақытша орналастыру орны ретінде қарастырылған. Алайда Трамп әкімшілігі оларды АҚШ-қа көшіруге мүмкіндік беретін бағдарламаны тоқтатқаннан кейін ауған босқындары белгісіз жағдайда қалып қойған.
Айта кетейік, БАӘ Ауғанстанға 96 тонна медициналық көмек жіберді. Қазір елде экономикалық қиындықтар мен медицинаға қолжетімділіктің шектеулі болуына байланысты гуманитарлық қажеттіліктер артып отыр.