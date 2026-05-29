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    Қарағанды облысында жанып жатқан үйден 8 газ баллоны шығарылды

    АСТАНА. KAZINFORM — Қарағанды облысы Новодолинский кентінде жеке тұрғын үй мен оған жапсарлас салынған үш шаруашылық құрылыста өрт шықты. Бұл туралы ТЖМ мәлім етті.

    Қарағанды облысында жанып жатқан үйден 8 газ баллоны шығарылды
    Фото: ТЖМ

    Оқиға орнына ТЖМ күштері жедел жетті. Алғашқы бөлімшелер келген кезде тұрғын үй ішіндегі ағаш конструкциялар, жиһаз бен тұрмыстық заттардың жанып жатқаны анықталды. Сондай-ақ шаруашылық құрылыстарының бірінің жабындысы 15 шаршы метр аумақта опырылған.

    — Өртті сөндіру барысында ашық жалынға, қою түтін мен жоғары қауіпке қарамастан, ТЖМ құтқарушылары жанып жатқан аумақтан көлемі 27 литр болатын 8 газ баллонын жедел түрде сыртқа шығарып, ықтимал жарылыстың алдын алды, — делінген ТЖМ хабарламасында.

    Өрт толық сөндірілді. Зардап шеккендер жоқ. Өрттің шығу себебі анықталып жатыр.

    Бұған дейін ШҚО-да өртенген жер үйден әйел адамның денесі табылғанын жаздық.

    Газ Оқиға Қарағанды облысы Өрт
    Бақытгүл Абайқызы
    Бақытгүл Абайқызы
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