Қарағанды облысының қалалары мен аудандарында жылу қашан өшіріледі
ҚАРАҒАНДЫ. KAZINFORM — Қарағанды облысында жылыту маусымын аяқтаудың болжамды мерзімдері айқындалды. Нақты күндер ауа райы жағдайына байланысты, дегенмен қазірдің өзінде қай қалалар мен аудандар «көктемгі режимге» алғашқылардың бірі болып көшетіні белгілі.
Өңірде жылыту маусымын аяқтаудың жоспарлы мерзімдері белгіленді. Бұрынғыдай, түпкілікті шешім тәуліктік орташа ауа температурасына қарай қабылданады, алайда коммуналдық қызметтер қазірдің өзінде алдын ала кестеге сүйеніп отыр.
Өңірдің ірі қалаларында жылу сәуір айының соңына таман өшіріледі. Мәселен, Қарағанды мен Теміртауда жылыту маусымын аяқтау 2026 жылғы 20 сәуірден кейін жоспарланған. Бұл жылу желілеріне түсетін жүктеменің жоғары болуына және өтпелі кезеңнің тұрақты өтуін қамтамасыз ету қажеттілігіне байланысты.
Алғашқылардың бірі болып Балқашта жылыту маусымы аяқталды. 10 сәуірден бастап мысты қала жазғы режимге ауысты. Одан кейін көп ұзамай Приозерскте 12 сәуірде жылу өшірілді.
Аудандар бойынша мерзімдер әртүрлі. Абай ауданында жылыту маусымы 15 сәуірде аяқталады. Ақтоғай ауданында жылу 10–15 сәуір аралығында өшіріледі деп күтіледі.
Анағұрлым ұзақ жылыту кезеңі Бұқар Жырау ауданында қарастырылған — мұнда маусым 20 сәуір мен 1 мамыр аралығында аяқталуы мүмкін. Бұл өңірдің климаттық ерекшеліктері мен аумағының ауқымына байланысты.
Осылайша, өңір жылыту маусымының аяқталуына кезең-кезеңімен дайындалып жатыр. Мамандардың айтуынша, күн күрт суытқан жағдайда, тұрғындардың жайлылығын сақтау және коммуналдық инфрақұрылымның тұрақты жұмысын қамтамасыз ету үшін мерзімдер қайта қаралуы мүмкін.
Осыған дейін Қызылорда облысында жылу беру маусымы аяқталғаны туралы хабарлаған болатынбыз.