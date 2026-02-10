Қарағанды облысының жолдарында 1600-ден астам көлік кептеліп қалған
ҚАРАҒАНДЫ. KAZINFORM - Ауа райының тұрақсыздығына және қысқы қауіп факторларының сақталуына байланысты өңірдің негізгі бағыттарындағы қозғалыс полиция қызметкерлерінің сүйемелдеуімен жүзеге асырылды. Жолдарда кептеліп қалған 1600-ден астам көлік коллонасы елді мекендерге жеткізілді.
Қарағанды облысында автокөліктерді оңтүстік бағытта сүйемелдеу ұйымдастырылды. Бұл шешім қолайсыз ауа райы жағдайларына байланысты қабылданған. Қарағанды — Балқаш автожолының учаскесінде патрульдік полиция шамамен 700 жеңіл және 400-ге жуық жүк көлігін қамтыған колоннаның қауіпсіз қозғалысын қамтамасыз етті.
Сонымен қатар қарсы қозғалыста, облыс орталығы бағытында 300-ден астам жеңіл және 250 жүк көлігінен тұратын колонна жүріп келеді. Жалпы күннің жылынуына қарамастан, ашық дала аумақтарында және елді мекендер арасындағы кеңістіктерде қысқы құбылыстар — көктайғақ пен қатты бүйірлік жел сақталуда. Бұл жол жағдайын едәуір қиындатып, жол-көлік оқиғаларының қаупін арттырады.
Қарағанды облысы полиция департаменті патрульдік полиция батальонының командирі Медет Нұрмұханов өңір тұрғындары мен қонақтарына аса қажеттілік болмаса, елді мекендерден тыс жерлерге шығудан уақытша бас тартуға кеңес берді. Оның айтуынша, сүйемелдеу режимі өңірдің негізгі автожолдарындағы метеорологиялық жағдай толық тұрақтанғанға дейін сақталады.
Еске сала кетейік, Ауа райының күрт нашарлауына байланысты өңірдегі жол-көлік ахуалы ерекше бақылауға алынып, жолдарға 150 қызметкер шықты.