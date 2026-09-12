Қарағандыда 1 жасар бүлдіршін терең шұңқырға құлап кеткен
АСТАНА. KAZINFORM — Оқыс оқиға Қарағанды қаласындағы Чайкина көшесінде болған. Құтқарушылар шұңқырға құлап кеткен баланы алып шықты.
Қарағанды қаласы Әлихан Бөкейхан ауданындағы Чайкина көшесінде тұрғын үйдің маңында бағана орнату үшін қазылған шұңқырға 2025 жылы туған бала құлап кеткен.
— Оқиға орнына жедел жеткен ТЖМ қызметкерлері баланы шұңқырдан алып шығып, анасына аман-есен тапсырды. Баланы әрі қарай тексеру үшін жедел медициналық жәрдем бригадасына тапсырылды, — делінген ТЖМ хабарламасында.
Осыған дейін СҚО-да 16 жасар бала қазаншұңқырға батып, көз жұмғанын жазған болатынбыз.