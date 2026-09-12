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    Қарағандыда 1 жасар бүлдіршін терең шұңқырға құлап кеткен

    АСТАНА. KAZINFORM — Оқыс оқиға Қарағанды қаласындағы Чайкина көшесінде болған. Құтқарушылар шұңқырға құлап кеткен баланы алып шықты.

    Жедел жәрдем
    Фото: Әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының филиалы

    Қарағанды қаласы Әлихан Бөкейхан ауданындағы Чайкина көшесінде тұрғын үйдің маңында бағана орнату үшін қазылған шұңқырға 2025 жылы туған бала құлап кеткен.

    — Оқиға орнына жедел жеткен ТЖМ қызметкерлері баланы шұңқырдан алып шығып, анасына аман-есен тапсырды. Баланы әрі қарай тексеру үшін жедел медициналық жәрдем бригадасына тапсырылды, — делінген ТЖМ хабарламасында.

    Осыған дейін СҚО-да 16 жасар бала қазаншұңқырға батып, көз жұмғанын жазған болатынбыз.

    Оқиға Бала Құтқарушылар Қарағанды
    Айнұр Тумакбаева
    Айнұр Тумакбаева
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