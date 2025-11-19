Баласының қолын байлап, қамап кеткен - қарағандылық әйел ана құқығынан айырылды
АСТАНА. KAZINFORM — Қарағандыда балаға қатыгездік көрсеткен анасының құқықтары сот шешімімен шектелді, деп хабарлайды облыстық кәмелетке толмағандардың істері жөніндегі мамандандырылған ауданаралық соты.
Қарағандыда бұрын бірге тұрған ерлі-зайыптының 4 жасар ұлын тәрбиелеп отырған әке мен ананың ісі сотта қаралды. Сот анықтағандай, баланың анасы оны жалғыз қалдырып, қолын байлаған, бала ұзақ уақыт жылаған. Сараптамалық қорытынды бойынша баланың денесінде көгерген іздер табылған және оның психомоторлық дамуы мен сөйлеуі кешігіп, дене салмағы төмен болған. Сонымен қатар, балада жіті респираторлық вирустық инфекция белгілері мен тәрбиеге немқұрайлылық көріністері байқалған.
Әйел тұрған пәтерінен зорлық-зомбылықтың салдарынан шығарылып, балақай балаларды қолдау орталығына орналастырылған.
Көршілердің айтуынша, анасы баланың қолын байлап, үйде жалғыз қалдырып, өзі кетіп қалған. Баланың ұзақ жылап жатқанын естіген олар жедел жәрдем шақырып, баланы қорғау шараларын қолданған. Кейін әке ұлын өз жеке үйіне апарып, атасы мен әжесімен бірге тұруын қамтамасыз еткен.
— Соттың заңды күшіне енген үкімімен анасы ата-аналық міндеттерін орындамау және кәмелетке толмаған балаға қатыгездік көрсету бойынша кінәлі деп танылды (ҚК-нің 140-бабы, 2-бөлігі). Баланың тұрғылықты жері әкесінің қасында деп бекітілді, ал анасына алимент төлеу міндеттелді. Әкесі алимент төлеуден босатылды. Апелляциялық алқа шешімді өзгеріссіз қалдырды, өйткені сот анасының балаға қатыгездік көрсетуіне нақты дәлелдер тапқан, — делінген хабарламада.
Прокуратура мен қорғаншылық органдары баланың мүддесі үшін барлық қажетті бақылауды жалғастырады.
Бұдан бұрын Абай облысында 26 адам ата-ана құқығынан айырылғаны анықталды.