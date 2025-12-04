KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    06:55, 04 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Қарағандыда іздеуде жүргендерді анықтайтын домофондар орнатылды

    ҚАРАҒАНДЫ. KAZINFORM — Қарағандыда пилоттық режимде бірқатар тұрғын үйге іздеуде жүрген адамдарды танып, анықтай алатын «ақылды» домофондар орнатылды. Бұл туралы облыс әкімдігінің ресми сайтында жарияланды.

    Қарағандыда іздеуде жүргендерді анықтайтын домофондар орнатылды
    Фото: Қарағанды облысының әкімдігі

    Облыстық ақпараттандыру, мемлекеттік қызметтер көрсету және архивтер басқармасының басшысы Константин Ильницкий жүйе кіреберіс маңындағы күдікті азаматтарды тіркеп, ақпаратты автоматты түрде тиісті қызметтерге жолдайтынын айтты.

    — Біз домофондарды деректер базасына қосамыз. Егер іздеуде жүрген адам домофон камерасының алдынан өтсе, жүйе оны бірден танып, полицияға сигнал жібереді, — деді Константин Ильницкий.

    Бұл — өңірде цифрландыру бағдарламасы аясында іске асырылып жатқан жобалардың бірі. Бүгінде облыс аумағында шамамен 4 мың бейнебақылау камерасы жұмыс істеп тұр.

    Бұған дейін Астанада домофонды кірпішпен сындырып, бөтеннің көлігін бүлдірген вандалдар жазаланғаны туралы жаздық. 

    Тегтер:
    Технология Іздеу Аймақ Тұрғын үй Қарағанды
    Динара Маханова
    Динара Маханова
    Автор
    Соңғы жаңалықтар