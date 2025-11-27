KZ
    22:12, 27 Қараша 2025

    Қарағандыда көпқабатты тұрғын үйден өрт шығып, 35 адам құтқарылды

    АСТАНА. KAZINFORM – Қарағанды қаласында 10 қабатты тұрғын үйдің жертөлесінде электр кабельдерінің өрті тіркелді. Қалың түтін жоғарғы қабаттардағы тұрғындарға қауіп төндірген, деп хабарлайды Төтенше жағдайлар министрлігі.

    Фото: ТЖМ

    Оқиға бүгін Мұқанов көшесінде орналасқан көпқабатты үйдің жертөлесінде болған. Өрт қатты түтінмен, өткір иіспен және кіреберісте түтіннің тез таралуымен қатар жүріп, тұрғындардың өз бетінше сыртқа шығуын қиындатқан.

    - Оқиға орнына келген ТЖД күштері жедел барлау жүргізіп, адамдарды құтқаруға және эвакуациялауға кірісті. Құтқару қалпақтарын пайдалана отырып, өрт сөндірушілер 15 адамды, оның ішінде 5 баланы құтқарды. Сонымен қатар 20 адам, оның ішінде 5 бала эвакуацияланды, - делінген ақпаратта.

    Адамдарды жылыту үшін арнайы вахталық автобус жұмылдырылған.

    ТЖМ мәліметінше, өрт сөндірушілердің дер кезінде және кәсіби әрекетінің арқасында өрт толық сөндірілді. Зардап шеккендер жоқ.

    Айта кетейік, Іле-Алатау ұлттық паркіндегі өртті сөндіруге тікұшақ тартылды.

