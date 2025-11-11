Қарағандыда өзенге кәріз суын төккен коммуналдық мекеме 4 млн теңге айыппұл төлейді
ҚАРАҒАНДЫ. KAZINFORM — Қарағандыда коммуналдық кәсіпорын «Соқыр» өзеніне кәріз суын заңсыз төккені үшін айыппұлға тартылды.
Белсенділер түсірген бейнежазбадан кейін экология департаменті тексеріс жүргізіп, кәсіпорынның табиғатты қорғау нормаларын бұзғанын анықтады. Экологтар тек айыппұл төлеуді ғана емес, сонымен қатар ластанған өзен арнасын қалпына келтіруді талап етті.
Облыстық экология департаменті «Қарағанды су» кәсіпорнын әкімшілік жауапкершілікке тартты. Тексеру нәтижесінде бірден бірнеше бап бойынша заңбұзушылық анықталды: экологиялық ақпаратты міндетті түрде ұсыну талаптарын бұзу (327-1-бап) және қоршаған ортаға әсер ету нормативтерін асыру (328-бап).
Сонымен қатар, Нұра-Сарысу бассейндік инспекциясы кәсіпорынды 358-баптың 2-бөлігі бойынша да жауапқа тартқан.
Жалпы айыппұл 980 айлық есептік көрсеткішке тең, бұл шамамен 3 853 360 теңгені құрайды.
— Экология департаментінің нұсқамасына сәйкес, экологиялық залалды өтеу үшін ремедиация жоспарын әзірледік. Барлық іс-шара белгіленген мерзімде жүзеге асырылатын болады, — деді «Қарағанды су» ЖШС.
Коммуналдық кәсіпорынға 2025 жылғы 24 қарашаға дейін өзен арнасын қалпына келтіру бағдарламасын әзірлеу міндеті қойылды. Департаменттің хабарлауынша, бұл мәселе қатаң бақылауда.
Оқиға қазан айының ортасында қоғам назарын аударған еді. Қоғам белсендісі Жұмабай Ысқақов кәсіпорынның кәріз құдығынан өзенге сұйықтық айдап тұрған сорғыны түсіріп, әлеуметтік желіде жариялаған болатын. Бұл Федоров су қоймасынан небәрі жарты шақырым қашықтықта болған. Видео әлеуметтік желілерде кең таралып, үлкен резонанс туғызды.
Кәсіпорын өкілдері ол кезде құдықтың шамадан тыс толуынан осындай шараға баруға мәжбүр болғандарын және тазарту жұмыстарын бастағандарын мәлімдеді. Алайда экологтар бұл әрекетті табиғатты қорғау нормаларының бұзылуы деп бағалады.