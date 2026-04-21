Бала денсаулығы: 523 бала есту қабілетін қалпына келтіру имплантын алды
АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстанда бала денсаулығын сақтау жүйесі ерте көмек көрсетуге, оңалтуға және заманауи медициналық технологияларды енгізуге басымдық бере отырып дамып келеді. Әсіресе есту қабілетінің жоғалуы мен даму патологияларын қоса алғанда, ауыр денсаулық бұзылыстары бар балаларға ерекше назар аударылып отыр. Бұл туралы Денсаулық сақтау министрлігі мәлімдеді.
Негізгі нәтижелердің бірі — естуді қалпына келтіру бағдарламасы болды: толық есту қабілетінен айырылған 523 бала мемлекеттің есебінен тегін есту импланттарын алды. Бір импланттың құны шамамен 6,5 млн теңгені құрайды. Ерте араласу жүйесінің дамуының арқасында мұндай операциялар бүгінде екі жасқа дейін жасалуда, ал бұрын көбіне кешірек кезеңде жүргізілетін. Бұл балалардың сөйлеу қабілетінің дамуына және қоғамға толыққанды бейімделуіне айтарлықтай мүмкіндік береді.
— Оңалту жүйесі де қарқынды түрде кеңеюде. Соңғы екі жылда елде 81 оңалту орталығы ашылды, оның ішінде өңірлердегі мекемелер де бар. Биыл тағы 11 орталықты іске қосу жоспарлануда. Нәтижесінде оңалту көмегімен қамту деңгейі 35%-ға өсіп, 243 мың бала қолдау алды, — делінген хабарламада.
Патронаж жүйесі де маңызды рөл атқарады: үш жасқа дейінгі балалардың 95%-ы медицина қызметкерлерінің тұрақты бақылауында. Бұл үй жағдайындағы өлімді 22%-ға төмендетуге мүмкіндік берді.
Сонымен қатар, елде балаларды ерте шақтан қолдау көрсететін 700-ден астам ерте даму орталығы жұмыс істейді.
— Біз салдардың алдын алудан ерте анықтау және профилактика жүйесіне кезең-кезеңімен көшіп келеміз. Біздің міндетіміз — әрбір бала тұрғылықты жеріне қарамастан дер кезінде көмек алып, толыққанды дамуға мүмкіндік алуы, — деп атап өтті Денсаулық сақтау министрі Ақмарал Әлназарова.
Оңалту мен жоғары технологиялық медициналық көмекті дамыту — балалардың өмір сапасын арттыруға және мүгедектік қаупін төмендетуге бағытталған денсаулық сақтау жүйесінің басым бағыттарының бірі болып табылады.
Бұған дейін есту қабілеті нашар 298 бала оңалтудан өткенін жаздық.