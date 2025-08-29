Қарағандыдағы басты мереке: Qarmet Кеншілер күнін қалай атап өтеді
ҚАРАҒАНДЫ. KAZINFORM – Қарағанды облысы үшін Кеншілер күні – ең басты мерекелердің бірі. Өйткені дәл осы өңірде еліміздің ірі көмір кәсіпорындары шоғырланған. Биыл мерекеге орай тау-металлургия компаниясы Qarmet аймақ жұртшылығына бұрын-соңды болмаған ауқымды бағдарлама әзірледі. Көрермендерді жұлдызды концерттер, түрлі тосынсыйлар мен ұтыс ойындары күтіп тұр.
Қарағанды мен Қаражалдағы мерекелік шеру
30 тамызда мерекелік думан бірден екі қалада бастау алады. Қарағандының бас алаңы үлкен сахнаға айналып, тұрғындар мен қонақтар сүйікті әртістердің өнерін тамашалайды. Кеш қонақтарына AYAU, Sadraddin, «Ирина Кайратовна» тобы, сондай-ақ басты тосынсый – ресейлік жұлдыз Zivert ән шырқамақ. Әншінің Қарағандыдағы алғашқы концерті тыңдармандар арасында ерекше қызығушылық тудырып отыр: қалаға Қазақстанның түкпір-түкпірінен жанкүйерлер ағылып келуде. Қонақүйлерде бос орындардың болмауы шараның маңыздылығын дәлелдейді.
Сол күні мерекелік көңіл-күй Ұлытау облысының Қаражал қаласын да қамтиды. Мұнда, «Батыс Қаражал» шахтасы жанындағы Qarmet Өркен-Атасу өкілдігінің сахнасында, қазақстандық эстраданың танымал әртістері – Әли Оқапов, Urker тобы және Дильназ Ахмадиева өнер көрсетеді.
Кеншілер қалаларына жеткен ән-думан
31 тамызда мереке Шахтинск, Саран және Абай қалаларында жалғасады. Бұл қалалардың орны бөлек: мұнда Qarmet компаниясының жеті шахтасы мен байыту фабрикасы жұмыс істейді. Осы күні тұрғындарға Alem, Айқын және Мақпал Исабекова әннен шашу шашады.
Әрбір концерт – тек көңіл көтеру емес, күн сайын жер астына түсіп, қауіпті әрі ауыр еңбекті арқалап жүрген кеншілерге арналған құрметтің көрінісі. Ән кештері соңында аспанды түрлі-түсті отшашулар жарқыратып, тұрғындарға қуаныш пен бірлік сыйлайды.
Көрермендер үшін тосынсый – PlayStation 5 ұтысы
Qarmet компаниясы мерекені одан сайын есте қаларлық ету үшін ерекше сый ұсынбақ. Концерт өткен барлық қалада Sony PlayStation 5 ұтысы жарияланады. Қатысу шарттары қарапайым:
- компанияның @qarmetpress ресми парақшасына жазылу;
- өз қаласына қатысты жазбаның астына екі досын белгілеу;
- концерттен фото немесе бейнені сториске немесе парақшаңызға жариялап, @qarmetpress аккаунтын белгілеу.
Жеңімпаздар есімі 2 қыркүйекте компания парақшасында тікелей эфирде белгілі болады. Бұл тұрғындарға мерекелік әсер ғана емес, заманауи сыйлыққа ие болу мүмкіндігін де береді.
Кеншілерге тағзым
Qarmet үшін Кеншілер күні – жай ғана мереке емес. Бұл – елдің энергетикалық қауіпсіздігін қамтамасыз етіп отырған, ауыр еңбектің майталмандары – кеншілерге деген шынайы алғыс пен құрмет.
«Кеншілер күнін атап өту – олардың еңбегіне ризашылық білдірудің айғағы, құрметтің белгісі әрі тұтас бір аймақты біріктіретін маңызды сәт», – дейді компания өкілдері.
Ауқымды концерттер, отшашулар мен тосынсыйлар – мұның барлығы Қарағанды мен Ұлытау облыстарының тұрғындарына қуаныш пен мақтаныш сыйлайтын үлкен мерекенің құрамдас бөлігі.
Qarmet ұйымдастырған Кеншілер күні – бұл еңбек пен дәстүрдің мерекесі, ұрпақтар сабақтастығын сақтайтын, қалаларды, отбасыларды және тұтас қоғамды біріктіретін күн.