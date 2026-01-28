Қарағандыдағы шағын дәмханада газ жарылысынан екі адам қаза тапты
ҚАРАҒАНДЫ. KAZINFORM - Қарағанды қаласында орын алған қайғылы оқиға салдарынан екі адам көз жұмды. Дәрігерлер ауыр күйік алған науқастардың өмірін сақтап қала алмады.
Фастфуд дәмханасында газ баллоны жарылуы нәтижесінде төрт адам зардап шекті. Бұл ақпаратты облыстық Денсаулық сақтау басқармасы растады.
Төтенше жағдай 22 қаңтар күні Ермеков көшесінде болды. Шағын дәмханада газ баллоны жарылып, соның салдарынан өрт шықты. Жалын нысанның ішкі және сыртқы қаптамасына, сондай-ақ жиһаздарға тез тарап кеткен. Өрттің жалпы аумағы шамамен 30 шаршы метрді құрады.
Оқиға орнына жедел түрде өрт сөндіру бөлімшелері жетіп, құтқарушылар дәмханадан көлемі 27 литр болатын тағы екі газ баллонын алып шықты. Бұл шара өрттің одан әрі өршуіне жол бермеді.
Төтенше жағдай салдарынан төрт адам түрлі дәрежеде жарақат алды. Үшеуі ауыр халде жансақтау бөліміне жеткізілсе, тағы бір науқас орташа дәрежелі күйікпен комбустиология бөліміне жатқызылды.
Денсаулық сақтау басқармасының хабарлауынша, жағдайы аса ауыр болған екі науқас алған жарақаттарының салдарынан көз жұмды.
«Науқастар ауруханаға кең көлемді күйікпен жеткізіліп, алғашқы минуттардан бастап жан сақтау бөлімі дәрігерлерінің бақылауында болды. Оларға бейінді мамандардың қатысуымен барлық қажетті медициналық көмек көрсетілді. Алайда қабылданған шараларға қарамастан, науқастардың өмірін сақтап қалу мүмкін болмады», - деп мәлімдеді ведомство.
Қазіргі уақытта оқиғаның нақты мән-жайы анықталып жатыр.
Айта кетейік, бұған дейін Қарағанды облысында жол бойындағы дәмханада болған газ жарылысынан екі адам қаза тапқаны хабарланған еді.