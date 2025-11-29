KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    21:57, 29 Қараша 2025 | GMT +5

    Қарағандыдағы жәрмеңкеде шаруалар 50 тоннадан аса сиыр етін ұсынды

    ҚАРАҒАНДЫ. KAZINFORM – Бүгін Қарағанды қаласындағы «Global City» сауда-ойын-сауық орталығының аумағында Қарағанды облысы шаруаларының қатысуымен ауылшаруашылығы жәрмеңкесі өтті. Бұл туралы Сауда және интеграция министрлігі хабарлады.

    жәрмеңке
    Фото: Сауда және интеграция министрлігі

    Жәрмеңкеде өз өнімдерін орташа нарықтық бағадан 10-15% төмен бағада 7 ауылдық ауданның 90-нан астам ауыл шаруашылығы өндірушілері, облыс қалаларының қайта өңдеу кәсіпорындары ұсынды.

    ет
    Фото: Сауда және интеграция министрлігі

    Жәрмеңкеге барлығы 156 тоннадан астамауыл шаруашылығы өнімі жеткізілді. Оныңішінде56 тонна ет, 48 тонна картоп, 18 тонна көкөніс, 16 тонна сүт өнімі, 6 тонна балық жәнебалық өнімі, 180 мың дана тауық жұмыртқасы және12 тонна өзге де өнімдер бар.

    Облыстың ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілері жәрмеңкеге жеткізген өнімдер қала тұрғындары мен қонақтарына жаңа өнімдерді қолжетімді бағада сатып алуға, сондай-ақ қысқы қорларын толықтыруға мүмкіндік береді.

    Айта кетейік, биыл қазақстандықтар ауыл шаруашылығы жәрмеңкелерінен 7,9 мың тонна өнім сатып алған.

     

    Тегтер:
    Қарағанды облысы Ет Қарағанды Жәрмеңке
    Эльмира Оралбаева
    Эльмира Оралбаева
    Автор
    Соңғы жаңалықтар