Қарағандыдағы жәрмеңкеде шаруалар 50 тоннадан аса сиыр етін ұсынды
ҚАРАҒАНДЫ. KAZINFORM – Бүгін Қарағанды қаласындағы «Global City» сауда-ойын-сауық орталығының аумағында Қарағанды облысы шаруаларының қатысуымен ауылшаруашылығы жәрмеңкесі өтті. Бұл туралы Сауда және интеграция министрлігі хабарлады.
Жәрмеңкеде өз өнімдерін орташа нарықтық бағадан 10-15% төмен бағада 7 ауылдық ауданның 90-нан астам ауыл шаруашылығы өндірушілері, облыс қалаларының қайта өңдеу кәсіпорындары ұсынды.
Жәрмеңкеге барлығы 156 тоннадан астамауыл шаруашылығы өнімі жеткізілді. Оныңішінде56 тонна ет, 48 тонна картоп, 18 тонна көкөніс, 16 тонна сүт өнімі, 6 тонна балық жәнебалық өнімі, 180 мың дана тауық жұмыртқасы және12 тонна өзге де өнімдер бар.
Облыстың ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілері жәрмеңкеге жеткізген өнімдер қала тұрғындары мен қонақтарына жаңа өнімдерді қолжетімді бағада сатып алуға, сондай-ақ қысқы қорларын толықтыруға мүмкіндік береді.
Айта кетейік, биыл қазақстандықтар ауыл шаруашылығы жәрмеңкелерінен 7,9 мың тонна өнім сатып алған.