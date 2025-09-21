Қарағандылық ғалымдар ерекше биоимпланттар әзірлеп жатыр
ҚАРАҒАНДЫ. KAZINFORM - Қарағанды медициналық университетінде отандық ғылым үшін тың жобалар жүзеге асырылуда. Мұнда имплантология мен хирургия саласына жаңа серпін беретін биоактивті композиттер дайындалып жатыр.
Олар имплантология мен хирургияның даму бағытын өзгертіп, замнауи технологияларды қазақстандықтарға қолжетімді етеді.
Ғылыми топтың бастамасымен биосәйкестігі жоғары полимер-тоқымалы композиттерді жасау жобасы іске қосылды. Жаңа әзірлемелер іс жүзінде қолдануға бағытталған. Әсіресе, олар түтікті сүйектер мен бас сүйектеріне арналған импланттар өндірісінде қолданылмақ.
Зерттеушілер атап өткендей, технологияның басты артықшылығы – аддитивті өндіріс немесе 3D-баспа әдісі. Бұл тәсіл күрделі пішіндерді аса жоғары дәлдікпен, автоматтандырылған деңгейде жасауға мүмкіндік береді.
Композиттердің құрамына нақты медициналық мақсаттарға бейімдеу үшін түрлі қоспаларды араластыруға болады.
– Біздің мақсатымыз – тиімді әрі қолжетімді, сонымен бірге әрбір науқастың жеке қажеттілігіне сай бейімделетін биоактивті материалдарды өндірудің әмбебап әдісін қалыптастыру, – дейді жоба жетекшісі.
– Адам сүйек тініне ұқсас композиттік құрылымның арқасында мұндай импланттар төмен жылуөткізгіштігімен және жоғары беріктігімен ерекшеленеді.
Жоба аясында ерекше көңіл 12 жасқа дейінгі балаларға арналған краниопластикаға, сондай-ақ түтікті сүйектерді остеосинтездеуге қажетті қапсырма мен импланттарды әзірлеуге бөлінген. Барлық материалдар олардың қауіпсіздігі мен тиімділігін дәлелдеу үшін кең көлемді биологиялық сынақтардан өтеді.
– Біздің өнімдеріміздің барша қазақстандықтарға қолжетімді боларына сенеміз, – дейді жобаның тең жетекшісі.
- Технологияның қарапайымдылығы мен үнемділігі еліміздің ішкі сұранысын толық қамтамасыз етуге ғана емес, сондай-ақ инновациялық материалдарды көршілес елдердің нарығына шығарауға да жол ашады.
