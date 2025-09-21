KZ
    15:06, 21 Қыркүйек 2025 | GMT +5

    Қарағандылық ғалымдар ерекше биоимпланттар әзірлеп жатыр

    ҚАРАҒАНДЫ. KAZINFORM - Қарағанды медициналық университетінде отандық ғылым үшін тың жобалар жүзеге асырылуда. Мұнда имплантология мен хирургия саласына жаңа серпін беретін биоактивті композиттер дайындалып жатыр.

    Ученые
    Фото: Айзада Ағылбаева / Kazinform

    Олар имплантология мен хирургияның даму бағытын өзгертіп, замнауи технологияларды қазақстандықтарға қолжетімді етеді.

    Ғылыми топтың бастамасымен биосәйкестігі жоғары полимер-тоқымалы композиттерді жасау жобасы іске қосылды. Жаңа әзірлемелер іс жүзінде қолдануға бағытталған. Әсіресе, олар түтікті сүйектер мен бас сүйектеріне арналған импланттар өндірісінде қолданылмақ.

    Ученые
    Фото: Айзада Ағылбаева / Kazinform

    Зерттеушілер атап өткендей, технологияның басты артықшылығы – аддитивті өндіріс немесе 3D-баспа әдісі. Бұл тәсіл күрделі пішіндерді аса жоғары дәлдікпен, автоматтандырылған деңгейде жасауға мүмкіндік береді.

    Композиттердің құрамына нақты медициналық мақсаттарға бейімдеу үшін түрлі қоспаларды араластыруға болады.

    – Біздің мақсатымыз – тиімді әрі қолжетімді, сонымен бірге әрбір науқастың жеке қажеттілігіне сай бейімделетін биоактивті материалдарды өндірудің әмбебап әдісін қалыптастыру, – дейді жоба жетекшісі.

    – Адам сүйек тініне ұқсас композиттік құрылымның арқасында мұндай импланттар төмен жылуөткізгіштігімен және жоғары беріктігімен ерекшеленеді.

    Ученые
    Фото: Айзада Ағылбаева / Kazinform

    Жоба аясында ерекше көңіл 12 жасқа дейінгі балаларға арналған краниопластикаға, сондай-ақ түтікті сүйектерді остеосинтездеуге қажетті қапсырма мен импланттарды әзірлеуге бөлінген. Барлық материалдар олардың қауіпсіздігі мен тиімділігін дәлелдеу үшін кең көлемді биологиялық сынақтардан өтеді.

    – Біздің өнімдеріміздің барша қазақстандықтарға қолжетімді боларына сенеміз, – дейді жобаның тең жетекшісі.

    - Технологияның қарапайымдылығы мен үнемділігі еліміздің ішкі сұранысын толық қамтамасыз етуге ғана емес, сондай-ақ инновациялық материалдарды көршілес елдердің нарығына шығарауға да жол ашады.

    Еске салсақ, астаналық ғалымдар ауаға тараған көмірқышқыл газын сіңіріп алатын ерекше батпақ ойлап тапты.

    Қарағанды облысы Медицина Денсаулық
