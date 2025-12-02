KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    10:05, 02 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Қарашадағы қорытынды: ҰҚК жемқорлыққа қатысты 100 қылмысты тіркеді

    АСТАНА. KAZINFORM —  ҰҚК қараша айында әшкере болған сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл нәтижесі туралы жариялады.

    Қарашадағы қорытынды: ҰҚК жемқорлыққа қатысты 100 қылмысты тіркеді
    Фото: ҰҚК

    Биыл қарашада Қылмыстық кодекстің келесі баптары бойынша сараланатын 100 құқық бұзушылық тіркелді:

    • 189-бап (сенiп тапсырылған бөтен мүлiктi иемденiп алу немесе талан-таражға салу) — 8;
    • 190-бап (алаяқтық) — 15;
    • 194-бап (қорқытып алу) — 1;
    • 195-бап (алдау немесе сенiмді теріс пайдалану жолымен мүлiктiк залал келтiру) — 1;
    • 206-бап (ақпаратты құқыққа сыйымсыз жою немесе түрлендіру) — 1;
    • 249-бап (рейдерлiк) — 2;
    • 361-бап (лауазымдық өкiлеттiктерді теріс пайдалану) — 11;
    • 362-бап (билiктi немесе лауазымдық өкiлеттiктерді асыра пайдалану) — 4;
    • 364-бап (кәсіпкерлік қызметке заңсыз қатысу) — 1;
    • 366-бап (пара алу) — 17;
    • 367-бап (пара беру) — 33; 
    • 368-бап (парақорлыққа делдал болу) — 2;
    • 369-бап (қызметтiк жалғандық жасау) — 1;
    • 371-бап (салғырттық) — 1;
    • 416-бап (дәлелдемелерді және жедел-іздестіру, қарсы барлау материалдарын бұрмалау) — 1;
    • 425-бап (тізімдеме жасалған немесе тыйым салынған не тәркiлеуге жататын мүлiкке қатысты заңсыз әрекеттер) — 1.

    ҰҚК 24 қылмыстық істі Сотқа жолдаған: 

    • 190-бап (алаяқтық) — 10;
    • 218-бап (қылмыстық жолмен алынған ақшаны және (немесе)өзге мүлікті заңдастыру (жылыстату)) — 1;
    • 366-бап — (пара алу) — 3;
    • 367-бап (пара беру) — 8;
    • 385-бап (жалған құжаттарды, мөртабандарды, мөрлердi, бланкілерді, мемлекеттiк пошта төлемі белгілерін, мемлекеттiк наградаларды қолдан жасау, дайындау немесе өткiзу) — 2.

    Келтірілген залал бойынша 409,6 млн теңге шығын өтелген. 

     Жұмыс жалғасады.

    Айта кетейік, ҰҚК қазан айында қандай қылмыс тіркелгенін жариялаған еді.

    Тегтер:
    Қылмыспен күрес Қылмыс Сыбайлас жемқорлықпен күрес ҚР ҰҚК
    Бақытгүл Абайқызы
    Бақытгүл Абайқызы
    Автор
    Соңғы жаңалықтар