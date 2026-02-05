Қаратау баурайында көктем лебі сезіліп, бәйшешек гүлдей бастады
ШЫМКЕНТ. KAZINFORM — Қаратау мемлекеттік табиғи қорығының қорғау аймағында көктемнің алғашқы нышаны саналатын бәйшешектер бүр жарып жатыр. Экологтер сирек кездесетін бұл өсімдіктің мемлекет қорғауында екенін ескертеді.
Қысқы тыныштықтан кейін Қаратау жоталары қайта жандана түсті. Күн жылып, қардың еруіне байланысты тау бөктерінде нәзік ақ түсті алғашқы көктем гүлдері бой көрсетті. Олар табиғаттағы маусым алмасуының белгісі ретінде саналады.
Қорық мамандарының айтуынша, бәйшешектердің көктеп шығуы ауа райына тікелей байланысты, яғни қар кеткеннен кейін бірден жер бетіне шығады. Бұл құбылыс табиғаттағы жаңа кезеңнің басталғанын аңғартады.
— Бәйшешек — көктемнің алғашқы тынысы, тазалық пен табиғаттың жаңаруын бейнелейтін символ. Қаратаудың баурайында гүлдеген әрбір бәйшешек тіршіліктің ең қатал қыстан кейін де қайта жанданатынын еске салады, — дейді қорық қызметкерлері.
Экологтер алғашқы көктем гүлдерін тек алыстан тамашалауға шақырады. Бәйшешектер Қазақстанның Қызыл кітабына енгізілген және сирек кездесетін өсімдіктер қатарына жатады.
Мамандардың айтуынша, гүлдерді көптеп жұлу табиғатқа үлкен зиян келтіріп, олардың мүлде жойылып кетуіне себеп болуы мүмкін. Сирек кездесетін өсімдіктерге зиян келтіргені үшін әкімшілік және қылмыстық жауапкершілік қарастырылған.
Экологтер тұрғындар мен туристерді өңірдің табиғи байлығын сақтауға үндейді.
— Бәйшешектердің әсемдігін бөлісудің ең дұрыс жолы — оларды суретке түсіру. Бұл гүлдер көктемнің символы ғана емес, сонымен қатар нәзік экожүйенің маңызды бөлігі, — дейді қорық өкілдері.
Алғашқы көктем гүлдерінің пайда болуы Қазақстанның оңтүстік өңірлерінде табиғаттың ояну кезеңінің басталғанын білдіреді. Қаратау үшін бұл — жылы маусымның келгенінің алғашқы нышандарының бірі.
Бұған дейін ерте көктемде гүлдейтін сирек және жойылып бара жатқан өсімдік — Алатау бәйшешегі (Crocus alatavicus) қыста гүлдеген еді.