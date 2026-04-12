    21:13, 12 Сәуір 2026 | GMT +5

    Каратэші Софья Берульцева Қытайдағы Премьер-лига турнирінде топ жарды

    АСТАНА. KAZINFORM – Қытайдың Лэшань қаласындағы каратэден Премьер лига турнирінде қазақстандық спортшы Софья Берульцева алтын жүлде жеңіп алды.

    Каратэші Софья Берульцева Қытайдағы Премьер-лига турнирінде топ жарды
    Фото: Спортты дамыту дирекциясының баспасөз қызметі

    Қазақстан каратэ федерациясынан мәліметінше, +68 келі салмақта бақ сынаған отандасымыз финалда Непал өкілі Арика Гурунгты 2:1 есебімен жеңіп, жарыс жеңімпазы атанды. 

    Әлемдік аламанда әр салмақ бойынша 32 үздік спортшы бақ сынап жатыр.

    Айта кетейік, Софья биылғы маусымдағы барлық Премьер-лига турнирінде топ жарды. 

    Еске салсақ, осыған дейін қазақстандық каратэші Қытайдағы Премьер-лиганың қола жүлдесін жеңіп алғанын жазғанбыз. 

    Абылайхан Жұмашев
    Абылайхан Жұмашев
