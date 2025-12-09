Қарин: «Адал азамат» бағдарламасы жекеменшік мектептерді де толық қамтуы тиіс
АСТАНА. KAZINFORM — Мемлекеттік кеңесші білім беру мекемелерінде тәрбие жұмысын ұйымдастыру жөнінде жиын өткізді. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.
Мемлекеттік кеңесші Ерлан Қариннің төрағалығымен жалпыұлттық құндылықтарға негізделген «Адал азамат» тәрбие бағдарламасының жүзеге асырылуы жөнінде жиын өтті.
Басқосуға Оқу-ағарту министрі Жұлдыз Сүлейменова, Бала құқықтары жөніндегі уәкіл Динара Зәкиева, Ы.Алтынсарин атындағы ұлттық білім академиясының және басқа да мекемелердің басшылары қатысып, баяндама жасады.
Ерлан Қарин білім беру ұйымдарындағы тәрбие жұмысының тиімділігін арттыру үшін қолданыстағы тәсілдерді жетілдірудің өзекті екеніне назар аударды. Бұл ретте «Адал азамат» бағдарламасы білім беру мекемелерін, соның ішінде жекеменшік мектептерді де толық қамтуға тиіс.
Мемлекеттік кеңесші ведомстволар арасындағы тығыз байланыс пен ұстаздарды әдістемелік тұрғыдан тұрақты түрде сүйемелдеу тәрбие жұмысының сапасын арттыратынын айтты. Сондай-ақ бұл іске ата-аналар қауымдастығын жұмылдырудың маңызына тоқталды.
Ерлан Қарин аталған міндеттерді ұтымды ұйымдастыру мақсатында Оқу-ағарту министрлігіне нақты тапсырмалар берді.
Осыған дейін «Адал азамат» бағдарламасы ата-аналардың белсенділігін екі есеге арттырғанын жазған едік.