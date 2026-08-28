Қарин: Бүгіннен бастап мүлде жаңа заң шығару институты жұмысын бастайды
АСТАНА. KAZINFORM — Құрылтайдың жұмысын бастауы саяси жүйені толық институционалдық қайта жүктеуді бастайды. Бұл туралы ҚР Президенті Әкімшілігі Басшысының бірінші орынбасары Ерлан Қарин атап өтті.
Бүгін Президент Қасым-Жомарт Тоқаев бірінші шақырылымдағы Құрылтайдың алғашқы сессиясын ашты. «Алғашқы сессия», «бірінші шақырылым» деген тұжырымдардың өзі бұл оқиғаның айрықша тарихи маңызын айқындай түседі.
Осыдан бір жыл бұрын Мемлекет басшысы бір палаталы Парламентке көшу идеясын ұсынған болатын. Міне, 355 күннен кейін бұл идея жұмыс тобы мен Конституциялық комиссия аясында ұзақ, терең әрі жан-жақты талқылау кезеңдерінен өтіп, Жаңа Конституцияның бүкілхалықтық референдумда қабылдануы және Құрылтайға сайлау өткізілуі нәтижесінде практикалық тұрғыдан жүзеге асты.
Сондықтан бүгіннен бастап мүлде жаңа заң шығару институты — бір палаталы Құрылтай өз жұмысын бастайды. Жаңа жоғары өкілді органға жаңа өкілеттіктер беріліп, билік тармақтары арасындағы неғұрлым орнықты тепе-теңдік қамтамасыз етіледі. Құрылтай Вице-президент, Премьер-министр лауазымдарына ұсынылатын кандидатураларды, сондай-ақ Конституциялық соттың, Жоғарғы соттың, Орталық сайлау комиссиясының және Жоғары аудиторлық палатаның құрамын келісетін болады.
Ең бастысы — конституциялық реформа мен Құрылтай сайлауы үлкен саясатқа жаңа тұлғалардың, қоғамдық қайраткерлердің жаңа буынының келуіне жол ашты.
Мұны соңғы шақырылымдағы Парламентпен салыстырғанда депутаттық корпустың сапалық құрамының айтарлықтай өзгергенінен анық көруге болады. Әйелдердің өкілдігі екі есеге артса, жастардың үлесі үш есеге өсті. Депутаттардың орташа жасы төмендеп, бүгінде 45 жасты құрап отыр.
Депутаттар қатарында бұрынғы Ұлттық Құрылтайдың 22 мүшесі және мәслихаттардың 26 экс-депутаты бар. Құрылтай құрамына Президенттік жастар кадр резервінің 10 мүшесі, Жастар саясаты жөніндегі кеңестің 4 мүшесі, Әйелдер істері жөніндегі ұлттық комиссияның 5 мүшесі сайланды. Сонымен бірге институционалдық сабақтастық та сақталып отыр — 24 депутаттың парламенттік жұмыс тәжірибесі бар.
Депутаттар арасында тәжірибелі мемлекеттік қызметшілер, партиялық функционерлер, ғалымдар мен сарапшылар, кәсіпкерлер, аграрлық сектор мен өнеркәсіп мамандары, IT, шығармашылық, креативті және медиа индустрия өкілдері, этномәдени бірлестіктер мүшелері, волонтерлік қозғалыс өкілдері мен жастар белсенділері бар.
Осылайша, Президент Тоқаевтың реформалары көптеген белсенді азаматтар мен өз ісінің кәсіби мамандарына өз әлеуетін жүзеге асыруға нақты мүмкіндік беріп отыр.
Құрылтайдың жұмысын бастауы саяси жүйені толық институционалдық қайта жаңғырту кезеңіне жол ашады. Бұл мемлекет пен саясаттың неғұрлым серпінді әрі ашық жаңа моделіне түпкілікті көшуді қамтамасыз етеді.
Бұған дейін Ерлан Қарин көпшілік алдында адамдарды алалау, өз пікірін қасақана тықпалау әдептілікке жатпайтынын айтқан еді.